Elezioni, alle 12 affluenza al 27,88%: Padova 27,66, Rovigo 28,70, Venezia 25,01, Verona 28,06, Treviso 25,04, Vicenza il 28,06, Belluno 22,14, Fvg 31,96, Trentino 20,60

Elezioni, seconda giornata elettorale. Oggi, 9 giugno, si vota fino alle 23, poi inizierà la conta dei voti delle Europee e, nel pomeriggio di domani, anche quella per le amministrative. Alle 12, secondo i dati di Eligendo, l'affluenza per la circoscrizione dell'Italia Nord Orientale che comprende Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, è pari al 27,88% per 11.645 sezioni: 1.358 in Fvg, 1.019 in Trentino Alto Adige e 4.739 in Veneto.

I dati

In Friuli Venezia Giulia hanno votato il 31,96% degli aventi diritto. Il picco in Provincia di Gorizia con il 28,50% seguito da Udine (26,41%), Pordenone (23,63%) e Trieste (23%).

In Trentino Alto Adige, alle 12, sono andati alle urne il 20,60% (21,57% a Bolzano e 19,76 a Trento).

Il 26,63% è andato a votare in Veneto dove tutte le province superano il 25% ad eccezione di Belluno che si ferma al 22,14%. A Padova si è recato alle urne il 27,66%, a Rovigo il 28,70%, a Treviso il 25,04%, a Venezia il 25,01%, a Verona il 28,06% e a Vicenza il 28,08%.