LIMENA (PADOVA) - Dopo una lunga attesa il The Space Cinema di Limena è pronto a riaprire i battenti: venerdì 24 marzo si riaccenderanno gli schermi del multisala che si presenta in una veste tutta rinnovata. Una ristrutturazione avviata l’autunno scorso e che, in seguito ad alcune complicazioni non previste, ha visto prolungare i lavori di manutenzione straordinaria rimandando la riapertura di qualche mese. Dalla prospettiva di poter riaprire le sale a metà dicembre, il termine è slittato ai primi mesi del 2023. Ma dal prossimo fine settimana si torna in sala. Il piano di rinnovamento del multisala ha riguardato l’intero cinema, per un investimento totale da 3,5 milioni di euro. Protagonisti del nuovo The Space Cinema sono le lussuose poltrone in pelle Recliner, più larghe e più comode, adesso presenti in ogni posto, in tutte le sale, per un’esperienza di visione in assoluto relax. E la riapertura delle sale sarà anche l’occasione per presentare al pubblico un multisala completamente rinnovato: un design rivoluzionato che rappresenta la volontà, da parte del circuito, di ripensare l’esperienza davanti al grande schermo e dare vita a una nuova idea di sala, il luogo per eccellenza dove poter viaggiare con la fantasia ed immergersi nelle grandi storie cinematografiche. Un completo restyling: dagli spazi interni, alla parte food & beverage, fino alle sale, con l’arrivo come detto delle lussuose poltrone.

Una nuova struttura

«Siamo entusiasti di poter finalmente tornare a riaprire le porte al pubblico con una struttura completamente ripensata, da un punto di vista architettonico e concettuale – sottolinea Francesco Grandinetti, general manager di The Space Cinema, presente in Italia con 36 multisala – Si tratta di un investimento importante, che avevamo in mente da tempo per questo cinema, che è mancato molto ai suoi spettatori. Per questo, la riapertura del The Space Cinema di Limena vuole essere un messaggio forte di fiducia e di gratitudine per i cittadini e per ogni appassionato del grande schermo, oltre che un richiamo all’ottimismo per l’intera nostra industry». Gli interventi di rinnovamento, iniziati ad ottobre 2022, hanno riguardato tutta la struttura per un investimento di 3,5 milioni di euro. Ad accogliere in sala gli spettatori del nuovo The Space Cinema la novità delle lussuose poltrone in pelle Recliner, ma il piano di rinnovamento ha interessato tutti gli spazi interni del multisala dedicati a chi attende di entrare in sala fra bevande e food. L’intervento di ristrutturazione ha riguardato, infatti, anche il nuovo concetto di bar e area self-service dove sarà possibile provare oltre cento gusti di Coca Cola con il nuovo concept Freestyle. Oltre a due nuove aree, una dedicata alla caffetteria con gli aromi Lavazza e un’altra ai gelati Grom.

La sfida

«Siamo da sempre convinti che certe storie vadano vissute in un certo modo, in un certo luogo. Il nuovo The Space Cinema di Limena, oggi, è quel luogo – aggiunge Andrea De Candido, head of marketing di The Space Cinema – Come è noto, il progetto ha richiesto più tempo del previsto, ma siamo sicuri che il pubblico resterà colpito dal risultato. Questa riapertura è un’occasione speciale per rinnovare anche l’invito a staccare dal mondo esterno per vivere due ore di pura magia: è la sfida che il circuito ha lanciato da tempo e che vuole vincere, per regalare a tutti gli appassionati la possibilità di godersi la completa immersione nell’esperienza unica del cinema in sala». Molte di queste storie sono già in arrivo nei prossimi giorni: fra questi John Wick 4 con Keanu Reeves, Dungeons & Dragons - L’Onore Dei Ladri, l’attesissimo Super Mario Bros e poi FastX e La Sirenetta e molti altri grandi titoli come Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, ovviamente con il grande Tom Cruise.