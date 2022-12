PADOVA - Si annuncia un fine anno diverso anche per i cinema padovani. Questo Natale ci saranno meno sale aperte per il classico ritrovo davanti al grande schermo di domani e Santo Stefano. È infatti ufficiale la notizia che il più grande multisala della provincia, il The Space di Limena non sarà in funzione.



I TITOLARI

«A differenza di quanto dichiarato in precedenza – ha affermato la proprietà - il The Space Cinema di Limena non riaprirà entro Natale, ma l’appuntamento con il pubblico è rimandato solo di qualche giorno, con una nuova data di riapertura che sarà comunicata a breve. Proprio pochi giorni fa abbiamo inaugurato la campagna pubblicitaria per le strade della città, con il preciso desiderio di invitare tutti a scoprire il nuovo The Space Cinema. Il progetto di ristrutturazione, infatti, sta per concludersi, e vedrà sale e cinema completamente rinnovati: il restyling rientra nel piano nazionale che il circuito ha avviato lo scorso anno con il rinnovamento dei propri cinema a Bologna, Torino, Cagliari, Silea, Salerno, Parma Campus e Vicenza. In attesa della riapertura, l’invito è quello di rimanere aggiornati visitando sul sito ufficiale www.thespacecinema.it mentre per chi non volesse aspettare di godersi le ultime uscite in sala, si ricorda che i The Space Cinema di Torri di Quartesolo e Silea sono regolarmente aperti al pubblico, e che anche in questi due cinema sono attive tutte le card del circuito».



L’ALTRO MULTISALA

Un’altra struttura storica della provincia, il Cineplex di Due Carrare inaugurato nel Duemila, è chiusa da mesi e al momento non si sa se tornerà ancora in attività. L’immobile è andato all’asta a inizio anno e la società che gestiva il cinema, dopo una breve riapertura lo scorso autunno, ha deciso di chiedere fino a data da destinarsi.

«Pandemia Covid, impennata dei costi, scarsa affluenza, limitazioni alle vendite, nessun aiuto da parte delle istituzioni rendono impossibile il proseguimento dell’attività del cinema». Così recitava l’avviso diffuso dalla proprietà che faceva capo a Michela Ferrero. Il multisala, dove erano stati realizzati degli interventi di bonifica e ammodernamenti, in realtà era già stato chiuso prima a lungo e in quel periodo aveva subito ingenti atti vandalici e danni per uno scoppio delle tubature d’acqua.



CITTÁ

In centro città è chiuso dai primi di ottobre il Multisala Mpx dietro il Duomo a causa della difficoltà di gestione da parte della diocesi. I titoli sotto l’albero comunque non mancano, a cominciare dal blockbuster anche in 3d “Avatar 2” che punta al record di incassi di sempre, ma anche “Il gatto con gli stivali 2” ideale per i più piccoli o “Le otto montagne” e “Whitney – Una voce diventata leggenda” per gli appassionati della natura in alta quota e della grande musica: a Padova questi ed altri film sono visibili nei due unici multisala aperti, il PortoAstra alla Guizza e il MultiAstra all’Arcella.