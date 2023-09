Scoppia un pacco batteria al litio mentre montano impianti fotovoltaici, intervengono i Vigili del fuoco

SAN VENDEMIANO - Poco dopo le 15 di venerdì 29 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Risorgimento a San Vendemiano per lo scoppio di un pacco batteria al litio ancora imballato: nessuna persona è rimasta ferita. I lavoratori di un’azienda installatrice di impianti fotovoltaici stavano scaricando le batterie da montare negli impianti, quando è avvenuto lo scoppio che non ha provocato esplosioni o fiamme. I vigili del fuoco arrivati da Conegliano, hanno messo in sicurezza l’area e immerso la batteria in acqua. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

