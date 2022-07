Principio d'incendio al The Space di Limena, cinema evacuato per il malfunzionamento del climatizzatore

LIMENA - Tutti fuori dal cinema, c'è un principio di incendio. È accaduto ieri sera, 29 luglio, poco prima delle 21 al The Space di Limena. Gli spettatori prospettavano una bella serata a base di film, chi entrava in sala, chi era in fila per i pop corn. Ad un certo punto dalla sala 1 ha cominciato a levarsi del fumo, scatenando il panico. L'intera struttura è stata evacuata e la programmazione serale è stata sospesa. I vigili del fuoco sono arrivati da Cittadella e i tecnici pensano che il fumo possa essere riconducibile al malfunzionamento di una macchina per la climatizzazione dell'aria posizionata sul tetto. Altri accertamenti saranno effettuati nelle prossime ore. Nessuno è rimasto ferito.