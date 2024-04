Riaperto dopo 81 giorni il ponte della Veneggia sulla statale 50: finiti i disagi a Belluno

BELLUNO -Le prime auto hanno iniziato a circolare dalle 15,30 di oggi, 22 aprile. E' stato riaperto dopo 81 giorni il ponte della Veneggia in Comune di Belluno, che era chiuso dal primo febbraio scorso per un cantiere che ha messo in sicurezza il manufatto. E' stato un periodo di disagi per gli automobilisti, ma tutto è finito: l'annuncio è stato dato in tempo reale nel consiglio comunale a Palazzo Rosso che è attualmente in corso.

