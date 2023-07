PADOVA - Dopo una vicenda giudiziaria durata oltre tre anni il Comune riesce ad aggiudicare la gestione degli autovelox in tangenziale e dei T-red e, entro la fine dell’anno, arriveranno nuove telecamere a guardia del semaforo sul ponte di Voltabarozzo.

Tutto nasce da un bando voluto da Palazzo Moroni nel 2019. In quell’occasione il Comune decide di bandire una gara per individuare un gestore unico degli autovelox in tangenziale e dei T-red. Attualmente il Comune ha in dotazione 12 autovelox che vengono utilizzati per il controllo della velocità istantanea lungo l’anello delle tangenziali e 12 occhi elettronici usati per la rilevazione delle infrazioni semaforiche. Gli autovelox sono gestiti da Aps Holding, mentre le telecamere piazzate ai semafori sono di competenza della rete temporanea d’impresa di cui fanno parte Velocar-Net Telerete Nordest.



L’ITER

Negli anni passati la gestione di questi dispositivi si è rivelata molto complessa dal momento che la polizia locale doveva relazionarsi con vari interlocutori. Da qui la decisione ricorrere a un bando di gara con cui si è cercato di individuare un unico soggetto per la gestione dei due sistemi. Soggetto a cui affidare la fornitura del servizio di noleggio, l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i dispositivi. A ottobre 2020 così arrivano due offerte, una presentata da Ne-T by Telerete Nordest srl e l’altra da Velocar srl e, a fine anno, l’appalto viene aggiudicato a Velocar. A gennaio 2021 però Telerete fa ricorso al Tar. Ne nasce una complessa vicenda giudiziaria che, lo scorso maggio, ha portato alla riconvocazione della commissione giudicatrice che, nuovamente, ha assegnato l’appalto a Velocar.

Un appalto triennale (partirà il 1° ottobre) da 1.229.000 euro che è stato ottenuto in virtù di un ribasso del 39,73%.



GLI SVILUPPI

«Questo significa che ogni anno ci sarà un risparmio di circa 250mila euro – ha spiegato il comandante della polizia locale Lorenzo Fontolan – Attualmente infatti per la gestione dei velox e dei T-red si spendono da 600mila ai 700mila euro all’anno. Dal 2023 ci si attesterà attorno ai 400mila euro».

Il nuovo appalto prevede poi la sostituzione di tutti i vecchi autovelox e delle telecamere a guardia dei semafori cittadini. «Si parte dal prossimo autunno ma non ci sarà alcuna sospensione del servizio – ha messo le mani avanti Fontolan –. Com’è è noto in tangenziale i velox non rimangono tutti accesi contemporaneamente. Di conseguenza provvederemo alla sostituzione delle telecamere quando queste restano spente. Anche i per i T-red lo spegnimento sarà legato solo alle operazioni di sostituzione dei dispositivi».



Insomma il messaggio che arriva da Palazzo Moroni è chiaro: nessuna tregua per chi ha il piede pesante sull’acceleratore o per i furbetti del semaforo rosso. «Parte integrante del nuovo bando – ha concluso il comandante – è la predisposizione di una nuova telecamera in corrispondenza del semaforo del ponte di Voltabarozzo. Telecamera che sarà puntata sulle auto che, da sud, viaggiano in direzione centro».

Lungo l’anello delle tangenziali sono presenti 12 autovelox per il rilevamento dell’eccesso di velocità. Tutte le postazioni, a eccezione di quella allo svincolo con via Po, sono riconoscibili dalla presenza di pannelli a messaggio variabile. Le telecamere inoltre sono presegnalate da segnaletica verticale come previsto dalla normativa vigente. Il limite di velocità da rispettare è di 90 chilometri orari lungo le tangenziali e di 70 in curva Boston in prossimità dell’intersezione con la nuova strada per Abano Terme. I T-red a guardia dei semafori invece sono stati attivati nel 2017.