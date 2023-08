BELLUNO E state in montagna , quanto mi costi ? I vacanzieri last minute che vogliono una località turistica dolomitica per trascorrere qualche giorno di relax godendosi i panorami delle vette, oppure praticare del trekking o ancora un bel giro magari con la bicicletta a pedalata assistita, possono tirare un sospiro di sollievo, perch é di posto ce n’è, eccome . M a a che prezzo? Sommando due notti in hotel tre stelle, due giornate in e-bike, la risalita in impianti per due persone non si scende sotto i mille euro. Ma senza bere o magiare e nemmeno prendersi un caffè, perché altrimenti il prezzo sale. In vetta la ricercatissima Perla delle Dolomiti, Cortina, dove anche l a sete costa cara. Infatti in un locale del centro una bottiglia d’acqua da litro si paga anche 5 euro, e quella di mezzo litro non si trova a meno di 2 ,50- 3 euro. Qualcosa meglio ad Arabba, dove la stessa bottiglietta costa 2,50 euro. Feltre invece è di gran lunga la più economica : un euro per mezzo litro . Sono queste le tre località scelte per l’inchiesta sui rincari e l’effetto che hanno sul Ferragosto in montagna.

ALBERGHI G li aumenti più contenuti paiono proprio quelli maggiormente nell’occhio del ciclone, ovvero le sistemazioni alberghiere. Qui i rincari sono meno “importanti” del previsto, secondo quanto affermava soltanto qualche giorno fa il presidente di Federalberghi Belluno Walter De Cassan, che evidenziava aumenti in media del 15 per cento rispetto alle stagioni passate. Lo si appura cercando sul portale web “booking” le possibili disponibilità per una camera doppia in hotel con categoria tre stelle, per due notti fra il 15 e il 17 agosto in tre località della provincia bellunese: Cortina d’Ampezzzo, Arabba e Feltre. In tutte e tre si trova disponibilità last minute in trattamento bed&breakfast . Anche in questo caso Cortina fa storia a sé, con prezzi per camera che variano da poco più di 500 euro fino a circa 950 euro . Ma ad Arabba , in comune di Livinallongo, c’è disponibilità a partire da 360 euro per arrivare a circa 430 euro . La città di Feltre si dimostra di gran lunga la più economica con disponibilità di camere a circa 200 euro, sempre per un soggiorno di due notti. Ovviamente i casi sopra descritti potrebbero forse essere sostenibil i per una coppia con un reddito medio che volesse regalarsi il F erragosto fra le montagne, ma il discorso sarebbe diverso in caso ci fossero uno o più figli, con inevitabili aumenti.

SVAGO Ma una vacanza in montagna non significa soltanto dormire, ovviamente, e quindi tutto il resto? Basta confrontare alcuni prezzi nelle tre località sopra citate e d emergono con forza i tanto temuti rincari. La bicicletta a pedalata assistita è la moda del momento, e se a Feltre ce la possiamo “cavare” con un noleggio alla modica cifra di 35 euro giornalieri, per lo stesso servizio ad Arabba e Cortina si arriva addirittura a 75 euro al giorno. Se poi vogliamo una guida per la stessa bicicletta per mezza giornata e per due persone, il servizio a Feltre costa 150 euro, e 120 euro invece per una guida turistica per una mezza giornata che ci porti nelle località più suggestive della montagna feltrina. Ma nel caso si voglia usufruire degli impianti di risalita per le nostre escursioni in montagna? In uno dei comprensori di Cortina d’Ampezzo un ticket “base” si trova a 18 euro al giorno, mentre quello che ci porta alle quote più elevate può costare anche 38 euro.

LO STRUSCIO IN CENTRO E non parliamo dei parcheggi: se a Feltre infatti non è difficile trovare stalli senza il pagamento del ticket, ad Arabba la quasi totalità dei parcheggi prevedono il pagamento del biglietto, così come a Cortina. E se volessimo visitare i l centro sosrseggiando un drink o un aperitivo? Anche in questo caso Feltre appare sicuramente quella più a buon mercato. Un caffè in centro costa 1 euro e 20, un calice di prosecco per un aperitivo fra i 2 euro e 20 e i 2 e 50. Il discorso cambia, anche se non di molto nella località fodoma che pare non sentire più di tanto l’influenza della vicina Alta Badia, dove i prezzi in genere sono più cari. Nel centro ad Arabba un caffè viene proposto in media a un euro e 40 e in qualche caso anche dieci centesimi in più, un bicchiere di prosecco costa fra 2 euro e 50 e i 3 euro . Discorso a parte la “perla delle Dolomiti” : un semplice caffè p uò arrivare a costar e 3 euro, mentre per un calice di bollicine si può spendere fino a 10 euro.