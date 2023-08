BELLUNO - Che questo sia il Ferragosto della dieta? Nella lista dei buoni propositi generalmente per molti tale obiettivo si inizia a pensarlo dopo i giorni di festa, dove spesso ci si concede qualche "sgarro" in più. Ma in questo 2023, almeno per chi sceglie i ristoranti e i rifugi della montagna dolomitica potrebbe essere una scelta dettata da motivi di portafoglio, oltre che quelli di salute. Ma con le dovute eccezioni. Proseguendo l'inchiesta sul "caro Ferragosto" sono state analizzate sempre le stesse tre località sotto la lente per gli alberghi, ovvero Cortina d'Ampezzo, Arabba e Feltre, anche per il pranzo e la cena. Ovvio, pensiamo, la prima potrebbe senz'altro essere la più costosa delle tre, sì ma con quali proporzioni?

Pranzo sulle Dolomiti, quanto costa?

Per il pranzo scegliamo una sosta in un rifugio nel comprensorio di Cortina; qui per un tagliere di affettati e un secondo piatto tipico (polenta, formaggio fuso e salsiccia) spendiamo circa 45 euro, bevande escluse. La località fodoma è circa in linea con quella ampezzana; anche qui il prezzo medio si attesta infatti sui 40-50 euro per un menù dalle caratteristiche simili. Decisamente meglio per quanto riguarda l'aspetto economico, a Feltre dove in un rifugio delle montagne che circondano la cittadina, lo stesso menù ci viene proposto a circa 25 euro, sempre ovviamente bevande escluse. Chiaro, c'è comunque da precisare che tali strutture hanno comunque peculiarità diverse dalla ristorazione ordinaria e hanno maggiori spese rispetto a queste ultime e i rincari possono essere giustificati anche dai maggiori costi di approvvigionamento dovuti a vari elementi tra cui le spese di trasporto, ma la situazione invece che riguarda la ristorazione del centro di queste tre località turistiche dolomitiche, evidenzia delle disparità anche maggiormente accentuate.

Cena fuori, e qui quanto si spende?

Una cena in un locale di Feltre, scegliendo di gustare un antipasto e un secondo piatto, può venirci a costare circa 25-30 euro, mentre ad Arabba una cena "ladina", ovvero con i piatti tipici della tradizione locale, ci viene proposta a 39 euro, sempre bevande escluse. E se invece decidessimo di provare per cena un locale nel centro di Cortina d'Ampezzo? Ci andiamo cauti con le tipicità e preferiamo una linea più "sobria", accontentandoci ai un antipasto e un secondo piatto con acqua minerale, "viziandoci" giusto con una pallina di gelato.

Coperto a 6 euro a testa a Cortina

Il conto è di 56 euro a testa, e tutto sommato ci saremmo potuti aspettare anche di più, ma la sorpresa arriva non tanto sul prezzo delle pietanze proposte quanto sul dettaglio dello scontrino, che evidenzia il costo 6 euro per il coperto, a persona ovviamente. Una famiglia con quattro componenti spenderebbe quindi 24 euro soltanto per pagare tale voce, ovvero per sedere al tavolo.

Rincari sui ristoranti, la provincia di Belluno al quarto posto

Una notizia dei giorni scorsi, diffusa dall'agenzia di stampa Gea, piazzava la provincia di Belluno al quarto posto in Italia per gli aumenti nei servizi di ristorazione, ossia ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria, a fronte di un'inflazione annua pari, per l'Italia, al 6%. In vetta, secondo questa indagine, c'è Viterbo dove i ristoranti rincarano del 14,5% su luglio 2022. Al secondo posto Brindisi (+12,1%), al terzo Benevento (+11,2%). Seguono Belluno, Cosenza, Messina e Olbia-Tempio (tutte a +8,5%), Trieste (+8,1%) e Massa-Carrara (+8%). Chiude la top ten Siena con +7,9%. I ristoratori piu virtuosi sono a Trapani e Caserta (ambedue a +2,1%), seguiti da quelli di Terni (+2,7%) e Cremona (+2,9%). A livello regionale, invece, e la Puglia ad avere i ristoranti più rincarati con +7,5% su luglio 2022, battuta solo dalla Provincia autonoma di Bolzano con +7,6%. Medaglia d'argento per il Trentino con +7%, al terzo posto il Friuli con +6,7%.