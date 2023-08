VENEZIA Incrementi da record per le strutture ricettive della provincia veneziana. Secondo il dato diffuso da Assoutenti su base Istat, Venezia ha fatto segnare un +24,7 per cento di aumento delle tariffe medie di hotel ed extraalberghiero. Il territorio si classifica così al terzo posto della speciale classifica, dietro a Roma e Genova, ma davanti a realtà come Milano, Firenze o Napoli (il fanalino di coda è invece Caltanissetta con -9,7 per cento). Ad ammonire il comparto del turismo è il presidente dell’associazione Furio Truzzi, che commenta così: «Rispetto allo scorso anno a Venezia le tariffe di hotel, alberghi, b&b, pensioni, ecc. sono salite del +24,7 per cento. Un rincaro che se da un lato risponde al positivo aumento delle presenze dei turisti stranieri in città, dall’altro rischia di determinare un effetto boomerang, allontanando i visitatori italiani e spingendo i cittadini verso altre località, come sta accadendo in questi giorni col record di turisti italiani in Albania».



Una polemica che si innesta nel concetto di “chi troppo vuole nulla stringe”, continua il presidente: «Albergatori ed esercenti non tirino troppo la corda, perché terminato il periodo estivo che porta visitatori dall’estero, le loro strutture con rincari a questo livello rischiano di rimanere deserte nei prossimi mesi». Sebbene sia difficile ipotizzare che una città come Venezia non richiami più turismo a causa dei prezzi troppo elevati, il concetto può esser valido per il resto del territorio.