ROVIGO - Rispetto all'estate 2022 i rincari a Rovigo sono contenuti a +5,5% per i servizi di alloggio, e a +5,4% per i servizi di ristorazione. Lo dice la classifica che l'Unione nazionale consumatori ha stilato sulle variazioni dei prezzi di beni e servizi legati alle vacanze, elaborando i dati Istat dell'inflazione di giugno. Il dato sui servizi di ristorazione a Rovigo non è distante da quello che l'associazione a difesa dei consumatori segnala a Rimini (+6%), ad esempio, e nella capitale (+6,1% da giugno 2022 a giugno 2023).

Al contrario, a Roma i servizi di alloggio sono tra i più rincarati su base annua: +23,9%. Venezia e Padova, entrambe con un +17%, sono tra le prime 10 città italiane per i rincari nei servizi di alloggio. Ma sono ben distanti da Firenze, che guida la classifica con un +45,8% rispetto a quanto si pagava negli alberghi nel giugno 2022. Stando alle elaborazioni dell'Unione nazionale consumatori, tra le voci di spesa che formano il pacchetto vacanze, i maggiori aumenti di prezzo su base annua si registrano nei voli nazionali (+28,9%) e in quelli europei (+26%), mentre l'inflazione è più contenuta per i voli intercontinentali (+7,9%). Inoltre, rincarano gelati (+18,9%), pacchetti vacanza nazionali (+18,4%), bibite analcoliche (+17,4%), alberghi e motel (+15,9%), succhi di frutta e verdura (+15,8%), acque minerali (+11,9%), ingressi a parchi divertimento (+9,4%) e fast food e servizi di ristorazione take away (+8,2%). «È un'estate salata quella che attende gli italiani - commenta l'associazione -. La gran parte delle ferie toccherà luglio e agosto, ma a giugno si sono già impennati i prezzi legati alle vacanze».