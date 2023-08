BELLUNO È stata molto partecipata l’assemblea dell’associazione Proprietari del Nevegal. In sala erano presenti oltre 150 persone che hanno potuto porre numerose domande.

LE RASSICURAZIONI

Gli argomenti più gettonati sono stati quelli riguardanti la società neo costituita: la Nevegal 365. Nel corso dell’assemblea, l’assessore Franco Roccon ha rassicurato i presenti che la stagione invernale vedrà gli impianti funzionare, avendo avuto rassicurazioni da Nevegal 2021 due giorni prima. Come arginare la problematica riguardante la chiusura del pozzo dell’Anta per la neve artificiale, che è il nodo che ha impedito l’apertura estiva delle seggiovie? Il Comune sta interloquendo con gli uffici della Provincia per pensare ad una sorta di deroga o di concessione provvisoria per un altro pozzo. «L’inverno è garantito, la Provincia stessa ci ha detto potremmo darvi un’autorizzazione provvisoria sul troppo pieno dei Col dei Pez o su un’altra utenza dismessa dall’Alpe del Nevegal. Nevegal 2021 ha garantito che la stagione invernale ci sarà». Se non fosse ancora risolta la questione dell’acqua la gara sarebbe di fatto sospesa, non assegnata.

I PROPRIETARI

Il presidente dei Proprietari del Nevegal, Daniele Ciani ha esordito dicendo: «Questo è un periodo di grandi cambiamenti per il territorio e l’associazione vuole essere protagonista di questo cambiamento. Abbiamo colto con interesse la notizia di potenziali investimenti, tuttavia il nostro amato Colle ha bisogno di molte iniziative e noi, come Associazioni, riteniamo di avere la conoscenza del territorio e le competenze necessarie per dare il nostro contributo». Le domande dei quasi 200 scritti dell’associazione erano essenzialmente tre. La prima.

IL SINDACO

«Dal momento che avete dichiarato di aver dichiarato di aver lavorato 10 mesi al progetto, è possibile prendere visione del Business Plan e degli studi di fattibilità eseguiti da Nevegal 365, visto l’impatto che le azioni avrebbero sul territorio?». Ha risposto il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin: «Abbiamo fatto ciò che credevamo corretto. Siamo stati dal Prefetto e abbiamo verificato chi fossero queste persone», avendo avuto rassicurazioni sull’affidabilità. «Parliamo di persone pulite, che desiderano investire qui. Gli abbiamo fatto capire che non dev’essere un progetto calato dall’alto, ma pensato e ragionato insieme al territorio. Costruito insieme». A settembre gli investitori della società che fa capo all’amministratore Kamel Layachi torneranno a Belluno e quello sarà il momento per iniziare a lavorare sul masterplan. La seconda domanda puntuale riguardava «quanti soldi ha previsto il Comune di incassare da questa operazione e quanti saranno destinati al Nevegal».

GLI INCASSI IMU

Una domanda che non ha trovato risposta in quanto il sindaco ha sottolineato che, non essendoci ancora un progetto, è impossibile fare i conti. Ha però ribadito che tutti gli incassi Imu finiscono nel bilancio e, per quanto possibile, si impegnerà a farli ricadere sul territorio. Tra le domande del pubblico anche una sulla possibilità di avere una cassetta di medicinali a disposizione. L’assessore Franco Roccon, che aveva ricevuto il sollecito lo scorso anno, ha risposto di aver intrattenuto rapporti con la farmacia più vicina e di essersi confrontato con il presidente dell’ordine dei farmacisti e che, per ora, nessuno è interessato al servizio. Ha anche aggiunto però che alla società Nevegal 365 l’Amministrazione ha fatto presente la necessità di avere un piccolo presidio sanitario sul Colle. Tema caro ai proprietari di case e seconde case anche il fatto della destagionalizzazione e in questo caso è intervenuto l’assessore Paolo Luciani che ha ricordato la reintroduzione della navetta sul Colle per il periodo estivo e di aver proposto eventi nuovi in Nevegal e che dai prossimi mesi ci sarà un calendario condiviso che li raggrupperà insieme a quelli della città e frazioni.