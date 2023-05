Riaprono gli impianti in vista dell'estate: si punta sulla bicicletta

BELLUNO - Ma se non si perde tempo per progettare le prossime stagioni dello sci e della neve, quella estiva è già una realtà con l'apertura dei primi impianti in programma già per il 27 maggio, sabato prossimo.

Da lì via via fino al 17 giugno un crescendo di offerta per i turisti che si attendono numerosi per superare se possibile i dati della scorsa estate, che si era assestata con numeri a livelli pre-covid. A farla da padrone ormai da un po' gli amanti delle due ruote per i quali l'offerta cresce di anno in anno. Sono infatti novanta gli impianti attrezzati per portare le due ruote in funivia, telecabina e seggiovia. L'estate scorsa sono stati 21 mila coloro che ne hanno usufruito: la previsione per quest'anno si assesta su 30 mila. Ma l'offerta non si limita ai ciclisti: sono infatti 120 gli impianti che quest'anno saranno aperti sulle Dolomiti.



IN PARTENZA

Si inizia come ogni anno dalla funivia del Falzarego - Lagazuoi a Cortina che accoglierà i primi turisti sabato 27 maggio e chiuderà per ultima il 22 ottobre. Via via po gli altri impianti del comprensorio di Cortina d'Ampezzo: dal 5 Torri attivo dal 2 giugno, alla seggiovia Gilardon Roncato, dalla stessa data o la Tofana express e Piè di Tofana. Fedare e skyline Cortina dal primo luglio. Sempre a giugno invece (il 10) Ra Valles, Col Drusciè e Duca d'Aosta Pomedes (l'8).



L'INAUGURAZIONE

È giugno l'avvio ufficiale della stagione: il Dolomiti Supersummer inizierà ufficialmente il 1° giugno e andrà avanti sino al 1° novembre 2022. L'area dell'Agordino aprirà dal 17 giugno: quindi Arabba e Marmolada, che andrà avanti fino a fine settembre e il Civetta. La Sellaronda Bike è molto frequentata e si rifà più o meno al tragitto invernale, su due sensi di marcia. Ma l'offerta per i ciclisti, come detto, è ampia e ci sono, oltre ai bike park nei comprensori, anche nuovi tragitti che permettono di attraversare le Dolomiti da est a oves e da nord a sud, collegando i percorsi esistenti, da una zona all'altra. Previsto anche noleggi bici e bike sharing point. Da sempre si parla del grande potenziale degli impianti di risalita in estate: potenzialità da sfruttare e in questo senso va il lavoro fatto dai vari comprensori con la sostituzione di impianti obsoleti con quelli nuovi, scegliendo anche una linea che possa essere funzionale allo scopo sia in inverno che anche in estate.



LA PROMOZIONE

Ed è iniziata nei giorni scorsi la promozione del comprensorio di Arabba. «Trekking, ferrate e arrampicate, bike, corsa in montagna, passeggiate con panorami mozzafiato: c'è solo l'imbarazzo della scelta! Qui l'estate è movimento e divertimento. Con un ventaglio di attività per trascorrere una vacanza attiva all'insegna di experience indimenticabili», ricordano le note stampa diffuse la scorsa settimana. Si punta su natura, ma anche storiam, su via ferrate e non. E soprattutto sulle bici. «In mountain bike, in e-bike o con la bici da strada: ogni appassionato trova ad Arabba il proprio tour ideale - assicurano -. Tanti infatti sono i tracciati e i sentieri con diversi gradi di difficoltà, dai single trail per il divertimento off-road alle discese adrenaliniche con notevoli dislivelli ai vari tour per mettere alla prova anche i più tenaci. Come il Panoramic Tour Arabba, itinerario panoramico per mtb con l'ausilio degli impianti a fune che dal centro di Arabba sale con la funivia di Porta Vescovo, ridiscende lungo il Trail Porta Vescovo Rosso in direzione Pont de Vauz per la salita al Passo Pordoi con la Telecabina Fodom, per poi affrontare emozionanti sali-scendi fino al Monte Burz e ritornare a valle grazie a una divertente discesa Enduro che chiude il giro nel paese di Arabba».