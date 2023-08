Venezia, vacanze care per chi sbarca al Lido: una "capanna" costa 515 euro al giorno

VENEZIA - Le vacanze più care della nostra vita. Potrebbe sospirare così il turista che, con la famiglia, sbarca a Venezia ammirando, con una lacrima a forma di Euro, il campanile di San Marco. Nella lista delle "cose che aumentano a dismisura" non poteva mancare la città simbolo del turismo italiano. Venezia carissima, lo dicono gli ultimi da che evidenziano come i prezzi per l'affitto di cabine sulla spiaggia siano aumentati del 20% in quattro anni, raggiungendo fino a 515 euro al giorno. Ma a far tremare i polsi senza rolex dei pellegrini estivi non c'è solo la tariffa per dormire. L'accesso al Lido comporta infatti ulteriori spese, dai parcheggi coperti che possono costare fino a 45 euro al giorno e tariffe fino al traghetto che va dai 13 ai 26 euro a veicolo più 9,5 euro per passeggero. I commercialisti di affitta camere e albergatori staranno stappando bottiglie, direte, invece no: le prenotazioni alberghiere in Veneto sono in calo, con un tasso di occupazione del 74% rispetto all'88% dell'anno precedente. Come riporta il Corriere del Veneto, anche in spiaggia i costi sono notevoli.

Affittare le cabine in prima fila per tutto l'anno può costare fino a 11.150 euro. Anche i prezzi dei ristoranti sulla spiaggia sono alti, un antipasto di crostacei può tocca i 38 euro mentre un piatto di ravioli al baccalà arriva a 23. E un giro in gondola? Il prezzo ufficiale è (dal 2014) 80 euro per mezz’ora, 100 di sera. Gli aumenti dei prezzi sono in parte giustificati dai costi dell'energia, ma in realtà questi non superano il 5-7%.