FREGONA (TREVISO) - Numerosi turisti stranieri stanno scegliendo di soggiornare tra le affascinanti città di Venezia e Treviso, ma anche nelle suggestive colline Unesco e, come sottolinea l'assessore al Turismo Giovanni Andreetta, persino a Fregona.

Complice il traino delle Grotte del Caglieron - 500 visitatori al giorno questa settimana - le registrazioni dei soggiorni nel paese sono cresciute notevolmente, passando dalle 1837 presenze del 2019 alle 5775 del 2022, e si prevede un ulteriore aumento nel 2023.

META TURISTICA

«Fregona è una meta turistica emergente - afferma Andreetta - Con un patrimonio storico e naturalistico di grande valore. Il paese è immerso nelle colline del Prosecco, Patrimonio Unesco, e offre ai visitatori una varietà di attività e attrazioni, tra cui escursioni, visite guidate, degustazioni di vino e prodotti tipici. Siamo impegnati a promuovere Fregona come destinazione turistica e siamo convinti che il paese abbia le potenzialità per diventare una delle mete più apprezzate d'Italia».

FERRAGOSTO

Per il ponte di Ferragosto, Francesca Bertolin della Pro Loco di Fregona, assicura che il paese è pronto ad accogliere i visitatori. Grotte del Caglieron, ma non solo. Il personale sia al Centro Visite, che lungo il percorso, è attento e disponibile per fornire informazioni e servizi. Al "Lavatoio dei Breda", è stato allestito un punto degustazione di pregiati vini come il Torchiato "Piera Dolza" e il Boschera, presentati direttamente dai produttori. Al Centro Visite, invece, è possibile assaporare i deliziosi formaggi locali.

I NUMERI

«Ci aspettiamo che nel fine settimana affolleranno il parco circa 5000 visitatori, mentre durante questa settimana si registra una presenza di circa 500 persone al giorno - afferma Bertolin - la folla è numerosa, ma siamo pronti ad accoglierla al meglio. Abbiamo allestito punti di ristoro, bagni pubblici e servizi di sicurezza. Siamo inoltre impegnati a promuovere la sostenibilità ambientale e invitiamo tutti i visitatori a rispettare l'ambiente». Per evitare disagi sia ai residenti che ai visitatori, l'associazione dei carabinieri in congedo svolge un ruolo fondamentale nel gestire il flusso di auto e i parcheggi. In vista delle giornate di oggi, domenica e martedì 15 agosto, è attivo un servizio di navetta gratuita che collega piazza Maronese al Parco, come riferisce l'assessore. Tutto è ormai pronto quindi per questo lungo weekend di Ferragosto, anche se l'attenzione è già rivolta agli appuntamenti futuri.

GLI APPUNTAMENTI

Il 26 e 27 agosto si terrà a Fregona la 49^ edizione della Vittorio Veneto Cansiglio, un evento molto atteso. L'evento si aprirà con un concerto dei Love Noise Market nella piazza del municipio venerdì sera. Anche per questo evento sono già stati individuati percorsi specifici per la viabilità, sia per gli spettatori che per i visitatori del parco. È possibile salire da Vittorio Veneto e parcheggiare a Sonego, grazie a una navetta di collegamento con le grotte.

L'organizzazione dell'evento è curata da ACI Treviso ed è stata accolta con entusiasmo dalla cittadinanza e dalle attività locali, che hanno offerto preziosa collaborazione e feedback positivi. «Siamo molto felici di poter ospitare la 49^ edizione della Vittorio Veneto Cansiglio» afferma il sindaco di Fregona, Patrizio Chies «È un evento importante che contribuirà a promuovere il nostro paese come destinazione turistica. Siamo certi che sarà un successo».