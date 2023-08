CORTINA - Cortina d'Ampezzo è per tutti, per il turista più esigente, che vuole una vacanza d'eccellenza, ma anche per l'ospite che cerca una sistemazione meno pretenziosa. C'è stato un confronto su questi temi, nel recente consiglio comunale, durante la discussione sull'ampliamento del prestigioso hotel Cristallo, che aumenterà il volume di altri 8.000 metri cubi, destinati prevalentemente a creare servizi di lusso per i propri clienti.

IN AULA

Nello stesso consiglio si è affrontato anche il tema dell'elisuperficie, per accogliere i velivoli di una certa clientela. «Prima l'ammodernamento dell'hotel Ampezzo, ora il Cristallo e altri grandi alberghi: si sta andando verso un'offerta alberghiera di lusso ed extra lusso. Mi chiedo se questa offerta sia stata valutata all'interno di un piano generale del turismo a Cortina. Non so se ci sono i numeri, per sostenere questa offerta, e se è stato fatto uno studio globale», ha esordito Roberta de Zanna, di Cortina bene comune. Le ha risposto il sindaco Gianluca Lorenzi: «Noi ci siamo posti la stessa sua domanda. Ci sono eccellenze, è vero, che hanno chiesto e ottenuto ampliamenti, ma sono in itinere anche le domande di altri alberghi, a tre o quattro stelle. L'amministrazione non entra nel merito delle decisioni delle proprietà private, sulla loro struttura. Se vengono fatti investimenti così importanti, tutto ciò rientra in una strategia commerciale, in un piano». La vicesindaca Roberta Alverà ha precisato: «Non ci deve spaventare che ci siano tanti investimenti nel segmento del lusso. In una località turistica, soltanto dove ci sono alberghi si sviluppa un'economia conseguente. Ogni investimento nell'alberghiero sviluppa un ritorno moltiplicato per sette, a favore di tutti, a vantaggio dell'intero paese. Se verranno a Cortina sistemazioni di lusso, queste porteranno, a pioggia, benefici a tutta la destinazione. Il gruppo Mandarin creerà servizi per i propri clienti, ma questo, di conseguenza, farà lavorare anche segmenti inferiori».

LA STRUTTURA

Alverà è quindi entrata nel merito dell'ammodernamento dell'hotel Cristallo: «Da quando è stato acquisito dal gruppo Mariot, ha aperto una finestra sul mondo e su un certo tipo di clientela. Non dobbiamo spaventarci di questo: è uno stimolo a farci lavorare di più. Non può che fare bene a Cortina, che torna a essere una meta internazionale. Non abbiamo solamente il Cristallo: Cortina ha tante altre offerte, alberghi di ogni categoria, l'extra alberghiero, i campeggi. Garantiamo una soddisfazione generale alla clientela».