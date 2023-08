​PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) - I l futuro della vasta superficie di vendita abbandonata nella grande struttura a Paludi, lungo l ’Alemagna continua a sollevare un vivace dibattito. « Quell’ecomostro che sorge all’ingresso della nostra provincia è un problema che va risolto. L o chiede la popolazione d ella Secca e delle zone limitrofe e il Comune deve essere vicin o ai cittadini e risolvere la situazione. Quell’area si presta anche secondo il pat e le sue previsioni a diverse ipotesi, oltre che commerciali, e quindi si può pensare a un area artigianale e magari a un punto ludico ricreativo dove vengono presentati i prodotti della provincia, potrebbe diventare una porta di grande valore per tutta la provincia di Belluno, anche in prospettiva delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 »: n on usa mezzi termini il sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini relativamente al progetto di recupero dell’area commerciale di Paludi. Con f commercio ha inviato un ricorso al Presidente della Repubblica per scongiurare la nascita di una grande superficie di vendita.

LE ALTERNATIVE

« Non è detto che debba sorgere un'area commerciale, l’iniziativa di Confcommercio equivale alla volontà di bloccare uno sviluppo dove c’è la possibilità di avviare anche differenti attività . L ’area, per essere commerciale deve avere l’approvazione della Regione Veneto, quindi in ogni caso una ditta interessata dovrebbe comunque discutere con tutti i componenti istituzionali. I tempi sono ormai scaduti perchè il piano di assetto territoriale è stato predisposto assieme a Regione e Provincia, e pianificato in Consiglio Comunale, e quindi non c’è più margine , sono già trascorsi i termini per la presentazione del ricorso. Abbiamo attivato i nostri legali, e pertanto proseguiremo nel nostro iter per la riqualificazione di tale superficie. È comunque un dato di fatto - continua il primo cittadino di Ponte nelle Alpi - questa diatriba va avanti da trent’anni, e l’iniziativa di Confcommercio Belluno ha lo scopo di precludere tutto, il Comune invece v uole vedere il futuro di quell’area non soltanto bloccarla. Ora procediamo con il piano degli interventi che sarà completato ad aprile prossimo e quindi dal punto di vista urbanistico si va avanti. Vedremo quindi quali saranno le aziende che si avvicineranno presentando le loro ipotesi di progettuali e di lavoro. L a formula del centro commerciale tout cour non funziona più e quindi non si capisce il ricorso. C ome mai tale ricorso viene sempre per quello stabile e non per altre aree commerciali che si sono create in provincia ? Una volta presentato un progetto si può anche venire, discutere e capire. Il Comune è sempre pront o comunque a ogni soluzione, dialogo e dibattito che accettiamo volentieri. Il nostro impegno - conclude Vendramini - è di essere a fianco di Intesa San Paolo e di tutti quegli imprenditori non solo commerciali che si sono interessati » . Non un futuro strettamente commerciale quindi, pensato per la riqualificazione dell’area di Paludi dall’amministrazione di Ponte nelle Alpi, ma anche un possibile punto di riferimento a valenza turistica e informativa, che possa interessare anche ditte e artigiani locali.

LA SOLUZIONE