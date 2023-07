«L'auto di Angelika era in accelerazione». In un nuovo video l'inversione e l'incidente mancato prima della strage. La verità sul cellulare

SANTO STEFANO DI CADORE (BELLUNO) - «Angelika Hutter, lo si vede nel video, ha lanciato l'auto in accelerazione», lo ha sottolineato oggi in conferenza stampa il procuratore Paolo Luca, rivelando le ultime novità sul caso che ha sconvolto la cittadina di montagna: l'investimento e l'uccisione della famiglia Antoniello, incidente nel quale sono morti papà Marco, il figlioletto Mattia e la nonna Maria Grazia Zuin. Per le tre vittime è stato dato il nullaosta per la sepoltura. Ferita la mamma Elena Potente. Nonostante questo l'ipotesi del gesto volontario sembra essere scartata dagli inquirenti, che non hanno trovato ulteriori elementi a supporto di questa tesi. Sempre gli inquirenti, inoltre, stanno valutando di chiedere un ordine europeo di indagine.

La velocità

«Si è trattato di un investimento ad alto impatto cinetico», ha spiegato ancora il procuratore, questo significa che «l'auto andava a velocità molto elevata»: la velocità stimata è di 80-90 km/h.

Il cellulare

Un altro elemento è stato verificato, molto importante e inizialmente considerato fra le cause più probabili dell'incidente: l'uso del cellulare.

Ebbene, dagli accertamenti è stato stabilito che Angelika Hutter non stava usando il dispositivo mobile.

L'incidente mancato prima della strage

Il secondo video

Non solo, dalla conferenza odierna è emerso un ulteriore nuovo elemento: secondo un secondo video, poco prima dello schianto che è costato la vita a tre persone, Angelika avrebbe fatto un'inversione nell'area di una officina e qui avrebbe rischiato di impattare con un'altra vettura, guidata da una donna.