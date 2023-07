Tragedia in Cadore. I funerali di Mariagrazia, Marco e del piccolo Mattia venerdì 14 luglio a Favaro Veneto

FAVARO VENETO - La tragedia di Santo Stefano di Cadore. I funerali del piccolo Mattia, nonna Mariagrazia Zuin, 64enne di Mestre e papà Marco Antoniello, 48enne di Mirano, si terranno venerdì 14 luglio alle ore 10:30 presso la Chiesa di Sant’Andrea in via Altinia 131 a Favaro Veneto. Su richiesta della famiglia, l’ingresso alla chiesa sarà riservato prioritariamente ai parenti e alle persone più intime, oltre ad una rappresentanza del Comune di Venezia e di Santo Stefano di Cadore.

Viste le temperature particolarmente elevate e l’ondata di caldo, l’invito alle tante persone che hanno manifestato la propria vicinanza, in particolare per chi viene da fuori Favaro, è di seguire le esequie in diretta televisiva su Antenna 3 (canale 10 del digitale terrestre).

La tragedia

Tragedia nel pomeriggio di giovedì 6 luglio, verso le 15.30, a Santo Stefano di Cadore, sulla regionale 355 che porta a Sappada.

Un'Audi nera con targa tedesca, guidata da una donna tedesca, Angelika Hutter, 31 anni, ha travolto una famiglia in passeggiata: tre i morti. Arrestata la conducente dell'Audi originaria di Deggendorf.

A salvarsi dall'auto lanciata a folle velocità, la mamma di Mattia, Elena Potente e suo padre Lucio Potente.