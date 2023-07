SANTO STEFANO DI CADORE - Sarà officiato un funerale unico per il piccolo Mattia, il papà Marco Antoniello e la nonna Mariagrazia Zuin, le cui vite sono state drammaticamente interrotte dall'Audi nera piombata, nel pomeriggio di giovedì scorso, su di loro, mentre passeggiavano serenamente sul marciapiede di via Udine, a Santo Stefano, verso il centro del paese. «Vogliamo fare un funerale unico - spiega il nonno Lucio Potente - per non piangere ancora di più». La data dei funerali con ogni probabilità verrà decisa oggi: si attende, infatti, il nulla osta della magistratura bellunese al rilascio delle salme, per poter organizzare i dettagli dell'ultimo saluto terreno. La famiglia ha chiesto la possibilità di un'unica cerimonia per nonna, genero e nipote. A celebrare il rito sarà il parroco di Sant'Andrea, don Giuseppe Simoni. Si starebbe pensando se tenere la funzione all'interno della chiesa di Sant'Andrea a Favaro o se procedere in un altro modo considerata l'affluenza prevista per quel giorno. In quest'ultimo caso, si sta ipotizzando una cerimonia all'aperto, in un campo grande e ci sarebbero due terreni adeguati allo scopo: uno a Dese e l'altro a Favaro. La famiglia vorrebbe che la messa potesse essere celebrata venerdì o sabato.

In tribunale

Stamattina è prevista l'udienza di convalida per Angelika Hutter che, giovedì alle 15 e 15, ha falciato sul marciapiede la famiglia, caricata sull'auto e sbalzata in avanti di decine di metri. Nella tragedia sono morti il piccolo Mattia Antoniello, che avrebbe compiuto due anni il 16 luglio, suo papà Marco Antoniello, 47 anni, e la nonna materna Mariagrazia Zuin, 64 anni. La famiglia, che aveva deciso di trascorre tutto il mese di luglio in Comelico, si stava recando al vicino mercatino della parrocchia, quando è arrivata l'auto. L'automobilista viaggiava a grande velocità in un centro urbano, in via Udine a Santo Stefano, dove il limite è di cinquanta chilometri orari. Il video registrato da una telecamera di un'attività commerciale, che si trova a cento metri prima del punto dell'impatto, ha documentato il fulmineo passaggio dell'Audi e il successivo impressionante boato dell'incidente. Il video sarà fondamentale per chiarire la dinamica dell'incidente. L'auto dell'investitrice resta sotto sequestro. Su essa verrà effettuata un'accurata ed attenta analisi per escludere anche l'ipotesi di un eventuale guasto tecnico. Sotto sequestro anche il telefonino di Angelika Hutter, di cui forse oggi potrebbero arrivare i risultati. Le analisi diranno se lo stesse o meno utilizzando. Nel frattempo la comunità di Santo Stefano, profondamente scossa da quanto accaduto giovedì pomeriggio, continua nella manifestazione della vicinanza e della condivisione al dolore di mamma Elena e dei famigliari. Il silenzioso avvicinarsi al luogo della tragedia è interrotto soltanto dalla preghiera e dalle lacrime. Chi depone fiori, chi porta un giocattolo e un peluche, chi un lumino acceso, adagiato accanto ai tanti ormai presenti in via Udine. La domenica di festa, prevista ieri in entrambe le comunità, ha lasciato spazio soltanto alla sofferenza e alla vicinanza.

Festa annullata

A Favaro Veneto è stata annullata la festa della Trebbiatura di Ca' Solaro, su iniziativa del sindaco Brugnaro e dell'assessore all'agricoltura Renato Boraso. A Santo Stefano la locale Pro Loco ha cancellato l'intero fine settimana dedicato alla sagra in piazza Baldissarutti. Nel paese del Comelico per oggi il sindaco, Oscar Meneghetti, ha proclamato il lutto cittadino con la bandiera a mezz'asta e un minuto di silenzio, come testimonianza del cordoglio della propria realtà per il triplice lutto che ha colpito la famiglia ospite, giunta in Comelico per quello che doveva essere un periodo di sereno soggiorno.