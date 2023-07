Tragedia in Cadore, oggi udienza di convalida dell'arresto di Angelika Hutter. Intanto parte la raccolta fondi per mamma Elena

Tragedia in Cadore, è il giorno dell'udienza di convalida dell'arresto di Angelika Hutter, la donna che giovedì 6 luglio a Santo Stefano di Cadore ha investito e ucciso tre membri di una famiglia di Favaro veneto (Venezia), fra le quali anche il bimbo di due anni Mattia Antoniello, insieme al papà Marco e alla nonna Maria Grazia Zuin.

Udienza di convalida per Angelika Hutter

L'udienza davanti al gip è iniziata poco dopo le 10 di questa mattina nel carcere di Belluno, dove la Hutter è stata portata dall'istituto di pena femminile di Venezia. Sulla 32enne tedesca grava l'accusa di omicidio stradale plurimo.

Giorno di lutto a Santo Stefano di Cadore

Oggi a Santo Stefano di Cadore è stato proclamato il lutto cittadino: i negozi hanno abbassato la serranda e il consueto mercato settimanale si svolge in forma ridotta.

Raccolta fondi per Elena Potente

Ha perso il figlio di due anni, il compagno e la mamma: è Elena Potente, la madre di Favaro Veneto (Venezia) rimasta ferita nell'incidente. Per lei, attraverso i social, gli amici e gli ex compagni di classe hanno avviato una raccolta di fondi che possa aiutarla anche economicamente, tenendo conto del fatto che aveva avuto dal compagno Marco Antoniello anche un secondo bambino, ora senza padre.

«Non lasceremo Elena sola - scrive su Facebook Matteo Scarpellino, che con lei aveva fatto asilo, elementari e medie e che attualmente vive in Norvegia - e la sosterremo come possiamo. Per questo mi sembra giusto promuovere una raccolta di fondi in suo favore, come forma di partecipazione». Matteo aggiunge agli estremi del conto corrente aperto anche una annotazione personale: «non ci sono parole per descrivere il dolore causato da questo dramma».