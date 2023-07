L'Audi nera guidata da Angelika sfreccia poco prima della strage. Tra le ipotesi anche l'investimento volontario Video

SANTO STEFANO DI CADORE - L'Audi nera guidata da Angelika Hutter ripresa da una telecamera mentre sfreccia lungo la strada che attraversa Santo Stefano di Cadore pochi istanti prima dell'incidente che è costato la vita a Mattia Antoniello di due anni, al papà Marco Antoniello e alla nonna Mariagrazia Zuin. Viaggiava ad almeno 70 chilometri l'ora, in un punto in cui il limite è di 50, l'automobilista tedesca 32enne. È quanto conferma il video, che è stato acquisito dai Carabinieri di Belluno da un'autofficina, che mostra l'Audi nera sfrecciare a velocità palesemente forte in un tratto rettilineo alcuni secondi prima del terribile impatto. L'esercizio è quello di Silvano Da Rin, che assieme al comandante dei Carabinieri della stazione locale è stato il primo a trovarsi davanti la scena dell'investimento.