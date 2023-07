Lunedì l'interrogatorio dell'investitrice Angelika Hutter. Zaia: «Una famiglia decimata, chiediamo la verità»

BELLUNO - Sarà sentita probabilmente lunedì, 10 luglio, dal Gip di Belluno per l'interrogatorio di garanzia la 31enne tedesca Angelika Hutter che giovedì ha travolto e ucciso con la sua auto tre persone in un incidente stradale a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. La donna sarà assistita dal legale d'ufficio Giuseppe Triolo. Hutter, alla guida di un'Audi, ha falciato, mentre passeggiavano sul marciapiede, Mariagrazia Zuin, 64 anni, suo genero Marco Antoniello, di 48, e il nipote Mattia di due anni, morto all'ospedale. Con loro c'era la moglie di Antoniello, Elena Potente (42), che ha riportato ferite non gravi.

Angelika Hutter

Il presidente Zaia

«È una tragedia non solo di una famiglia ma di tutta la comunità: ci stringiamo attorno a quella famiglia letteralmente decimata e dall'altro lato chiediamo che ci sia la verità». Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, sull'incidente costato la vita a tre persone avvenuto a Santo Stefano di Cadore ( Belluno), a margine dell'inaugurazione del Cammino delle Colline del Prosecco in territorio Unesco. «Delle notizie che abbiamo alcune sono assolutamente inquietanti - ha aggiunto alludendo alle informazioni che riguardando la guidatrice tedesca - e quindi confidiamo nelle magistratura perché sia chiarita la dinamica e si capisca fino in fondo quale sia stata la motivazione, ovvero la responsabilità di questo incidente».