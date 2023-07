Tragedia in Cadore. Il nonno sfiorato dall'auto killer: «Ho visto mio nipote schiacciato e mia moglie fare un volo per 50 metri» Videointervista

SANTO STEFANO DI CADORE (BELLUNO) - «Una scena impressa nella mia mente che non dimenticherò mai: non auguro al mio peggiore nemico tutto questo dolore». Lucio Potente non ha più lacrime mentre racconta di quei momenti prima della tragedia e di una serie di coincidenze che non hanno permesso di evitare quel destino tragico. È ancora in quell’appartamento di via Udine a Santo Stefano, nel Bellunese, a pochi metri dal punto dell’incidente in cui dovevano stare per tutto il mese.