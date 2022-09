Violento schianto tra due auto lungo la provinciale: cinque feriti e veicoli distrutti

LENTIAI - Schianto fra due auto, il bilancio è di cinque persone rimaste ferite e due auto distrutte. L'incidente è successo verso le 12.20 di questa mattina, 10 settembre, lungo la SP1 bis a Lentiai. Sul posto sono intervenuti il personale del Suem e i vigili del fuoco arrivati da Feltre che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti, nessuno in maniera grave, sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferiti in pronto soccorso. Sul luogo del violento incidente le forze dell’ordine hanno fatto i rilievi dell'incidente.