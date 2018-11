di Redazione Online

TONINELLI NEL BELLUNESE:

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli è salito a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, per fare il punto con il sindaco e il parlamentare M5s Federico D'Incà degli interventi necessari a ripristinare la rete infrastrutturale danneggiata dal maltempo. «Sono voluto venire a vedere con i miei occhi - ha spiegato - i danni devastanti che ha causato qui il maltempo. Sono qui per portare la vicinanza del governo alle autorità locali e regionali ma anche a tutta la comunità che vive sul territorio e che ha vissuto la paura, il terrore, di nubifragi e venti terribili». Toninelli ha confermato che «nei prossimi giorni, come annunciato dal presidente del consiglio Conte, ci sarà un consiglio dei ministri straordinario che avrà la funzione di decretare lo stato di emergenza per le tante località, le tante regioni da nord a sud, che hanno subito enormi danni».

COME AIUTARE

LA POLEMICA

LA STORIA

PERMANE ALLERTA ARANCIONE NEL BELLUNESE E LUNGO IL CORSO DEL PO

Nel bollettino emesso oggi segnala, inoltre, la possibilità di fenomeni franosi nelle zone di allertamento del Bellunese, del Trevigiano e dell’area pedemontana compresa tra Treviso, Vicenza e Verona. Permangono sotto monitoraggio



Resta confermata l’allerta idraulica anche lungo l’asta del Po per il passaggio dell’onda di piena, mentre rientra l’allarme per il basso Piave, il Sile e il bacino scolante nella laguna di Venezia. Nel tratto veneto dell’asta del fiume Po il passaggio della piena potrebbe determinare l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture ivi presenti. “Si raccomanda ai Comuni ed agli Enti gestori – avverte il Centro decentrato della Protezione civile - di interdire l'accesso alle golene aperte e chiuse compreso l'utilizzo delle piste ciclabili ivi presenti, mantenendo la massima attenzione lungo il corso d'acqua, e valutare l’interdizione al transito di mezzi e persone attraverso i ponti in barche presenti sui rami di Po, nonché di provvedere eventualmente alla loro apertura per il libero deflusso della piena e del materiale flottante trasportato. Si raccomanda a tutti gli Enti gestori dei ponti ed attraversamenti di attivarsi per il mantenimento della piena funzionalità delle sezioni d’alveo in corrispondenza dei manufatti di propria competenza e delle zone limitrofe, eliminando ogni ostacolo rappresentato dal materiale solido trasportato depositatosi, soprattutto in corrispondenza delle pile”. Nel bollettino emesso oggi segnala, inoltre, lanelle zone di allertamento del, dele dell’. Permangono sotto monitoraggio le frane del Tessina in comune di Chies d'Alpago e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, riattivatesi dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, la frana del Rotolon in comune di Recoaro.Resta confermata l’allerta idraulica anche lungo l’asta del Po per il passaggio dell’onda di piena, mentre rientra l’allarme per il basso Piave, il Sile e il bacino scolante nella laguna di Venezia. Nel tratto veneto dell’asta del fiume Po il passaggio della piena potrebbe determinare l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture ivi presenti. “Si raccomanda ai Comuni ed agli Enti gestori – avverte il Centro decentrato della Protezione civile - di interdire l'accesso alle golene aperte e chiuse compreso l'utilizzo delle piste ciclabili ivi presenti, mantenendo la massima attenzione lungo il corso d'acqua, e valutare l’interdizione al transito di mezzi e persone attraverso i ponti in barche presenti sui rami di Po, nonché di provvedere eventualmente alla loro apertura per il libero deflusso della piena e del materiale flottante trasportato. Si raccomanda a tutti gli Enti gestori dei ponti ed attraversamenti di attivarsi per il mantenimento della piena funzionalità delle sezioni d’alveo in corrispondenza dei manufatti di propria competenza e delle zone limitrofe, eliminando ogni ostacolo rappresentato dal materiale solido trasportato depositatosi, soprattutto in corrispondenza delle pile”.

SITUAZIONE GRAVISSIMA IN TRENTINO

La tangenziale est di Verona è stata chiusa questa mattina in direzione San Martino Buon Albergo per una serie di allagamenti causata dalle precipitazioni che hanno ripreso ad interessare tutto il Veneto. Sott'acqua è finito, in particolare, il sottopasso del Ponte Florio mandano nel caos la viabilità.

LEGGI ANCHE

ROCCA PIETORE , IL SINDACO:

«Solo nel comune di Rocca Pietore abbiamo danni per il maltempo che arriveranno a centinaia di milioni, non decine, centinaia. Secondo una mia stima ci si potrebbe avvicinare al mezzo miliardo». Lo dice all'Ansa Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, uno dei comuni bellunesi più colpiti dal maltempo. Nel territorio del comune ai piedi della Marmolada manca ancora l'acqua a circa 700 utenze, spiega De Bernardin, aggiungendo che si sta cercando in queste ore di completare un collegamento temporaneo che consenta di raggiungere, seppur con bassa pressione, tutte le case. Anche l'elettricità resta uno dei gravi problemi a Rocca Pietore: l'energia, infatti, è garantita dai generatori portati da Enel e Protezione Civile «che tuttavia - conclude il sindaco - non sono di facile gestione soprattutto perchè necessitano di continua alimentazione di carburante». Nella zona ha piovuto intensamente per tutta la mattina, e solo da poco il meteo pare concedere una tregua.

SETTIMANA turbolenta, le piogge tengono in scacco l'Italia. Ecco fino a quandohttps://t.co/psFrpSfrm2 pic.twitter.com/B1gDsycBYI — IL METEO.it (@ilmeteoit) 5 novembre 2018

L'Anci del Veneto ha scritto ai sindaci per chiedere a tutti i Comuni la massima disponibilità per mettere a disposizione il proprio personale a sostegno delle amministrazioni del Bellunese. Nella circolare si legge che «numerosi Comuni manifestano evidentemente grandi difficoltà ed hanno richiesto il supporto di personale per affrontare l'emergenza» e si sottolinea che «con urgenza si chiede di comunicare la disponibilità del proprio personale, riportando le qualifiche e i periodi di disponibilità». «Le amministrazioni del Bellunese - spiega la presidente Maria Rosa Pavanello - stanno lavorando in condizioni critiche per questo è fondamentale che i Comuni facciano squadra raccogliendo anche il monito del Presidente Mattarella che pochi giorni fa a Rimini ha ricordato che siamo il tessuto connettivo del Paese ed il primo presidio delle istituzioni sul territorio».

