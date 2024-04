Cortina piange Luigi Pompanin, 79 anni, storico presidente di Ista impianti a fune

CORTINA D'AMPEZZO - Cordoglio e emozione a Cortina e in tutta la provincia per la morte di Luigi Pompanin detto “Checo”, per anni alla guida della società di gestione di impianti di sci Ista spa di Cortina. Pompanin è deceduto oggi, mercoledì 24 aprile, all'età di 79 anni. L'annuncio dalla pagina Facebook di Ista spa. «È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di un vero e proprio pilastro della nostra comunità. Oggi piangiamo la perdita di Luigi Pompanin, il cuore e l’anima di ISTA SPA. Per 30 anni, Luigi ha guidato la nostra azienda con straordinaria passione e dedizione, incarnando i valori di integrità, leadership e innovazione. Conosciuto affettuosamente come Luigi “Ista”, è stato molto più di un presidente: è stato un amico, un mentore e un esempio luminoso per tutti noi».



«La sua capacità di visione ha trasformato ISTA SPA in un faro di eccellenza nel panorama degli impianti a fune, ma il suo impatto è andato ben oltre i confini dell’azienda.

Luigi ha ispirato e influenzato positivamente le vite di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti coloro che ha incontrato lungo il suo cammino. Oggi, mentre piangiamo la sua perdita, celebriamo anche la straordinaria vita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto della nostra comunità, sempre con umiltà e il suo inconfondibile sorriso».

L’ultimo saluto verrà celebrato venerdì 26 aprile alle 15 in basilica.