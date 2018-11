Colletta, conto corrente, sospensione per bollette Enel e rate mutui Intesa

L'Agordino è in ginocchio e parte una colletta spontanea, tra i residenti, per aiutare chi è più in difficoltà. Una settantina di abitanti nell'area dell'Agordino ha raccolto, in una colletta chiamata «Rialzati Agordino!» e lanciata dal sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin, circa tremila euro che sono stati consegnati direttamente al primo cittadino. Per aderire alla sottoscrizione è possibile utilizzare il portale GoFundMe all'indirizzo www.gofundme.com/rialzati-agordino.



INTESA SANPAOLO, AIUTI E RATE SOSPESE A COSTO RIDOTTO

Il gruppobancario Intesa Sanpaolo ha stanziato un miliardo di euro per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione del 29 ottobre. Di questa somma, 270 milioni sono dedicati alle regioni del Nordest. Inoltre la banca si è detta disponibile a

sospendere per 12 mesi le rate dei finanziamenti in essere presso le famiglie e le imprese delle aree geografiche interessate». Lo annuncia una nota dell'istituto bancario precisando che «le richieste saranno esaminate con una priorità speciale e a condizioni di prezzo straordinarie, tra cui l'assenza di spese di istruttoria e l'applicazione di tassi agevolati, coerenti con la gravità della situazione e lo stato di necessità della popolazione». Intesa Sanpaolo mette a disposizione tutte le filiali presenti sul territorio per informazioni e assistenza immediata. «Di fronte al perdurare delle difficoltà e dei danni provocati dal maltempo, dopo aver stanziato 1 miliardo di plafond e accogliendo anche l'appello e il ringraziamento lanciato dal Governatore del Veneto Luca Zaia, Intesa Sanpaolo ha deciso di intervenire subito con la sospensione delle rate dei finanziamenti alle famiglie e alle imprese delle zone colpite» dichiara Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.



Anche l'Enel fa sapere di voler

l'erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alcuna richiesta, direttamente nella bolletta elettrica.



IL CONTO CORRENTE PER AIUTARE

Per fronteggiare le devastazioni provocate dall'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni, la Regione del Veneto fa appello anche alla solidarietà, istituendo un conto corrente già attivo. Dopo l'avvio della procedura per l'attivazione di un numero sms solidale, con la richiesta formale inviata da Zaia al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, la Regione ha anche attivato un conto corrente dove, chi vorrà, potrà versare un proprio contributo. «Spero - dice Zaia - che questo conto corrente possa avere la diffusione più ampia possibile e che, come sempre, possa trovare riscontro nella grande generosità della gente. Da parte mia - aggiunge il Governatore - un solo impegno e una sola garanzia: ogni centesimo che verrà versato andrà destinato solo ed esclusivamente per aiutare le persone in difficoltà». Il Conto Corrente è attivato presso la Banca Unicredit Spa, tesoriere regionale, ed è denominato "Veneto in ginocchio per maltempo ott. - nov. 2018". La Regione ha fornito il codice Iban: IT 75 C 02008 02017 000105442360. La causale è: "Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018".

«sospendere la fatturazione» delle bollette elettriche ai clienti del Triveneto residenti nelle aree devastate dalla calamità naturale. Per quanto riguarda invece le interruzioni prolungate del servizio elettrico legate al maltempo, Enel ricorda che è prevista