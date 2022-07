Strage della Marmolada, ricognizione sul posto con uomini e cani: trovata attrezzatura tecnica. Oggi visita della presidente del Senato Casellati

Strage della Marmolada. Questa mattina è stata ritrovata altra attrezzatura tecnica, verosimilmente riconducibile a persone date attualmente per disperse. A fare la scoperta i soccorritori impegnati dall'alb nelle operazioni sui detriti del seracco crollato domenica. Intanto salgono a 9 le vittime accertate del disastro del 3 luglio scorso. Fra i deceduti 4 riconosciuti dai famigliari: la trentina Liliana Bertoldi ed i veneti Flippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani.



È atteso per il pomeriggio l'arrivo a Canazei, in Trentino, della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. In mattinata giungerà nell'abitato della val di Fassa anche il governatore del Veneto, Luca Zaia.

Le ricerche di oggi

Una squadra interforze e altamente specializzata ha infatti condotto un sopralluogo per cercare eventuali tracce non ancora individuate dai frequenti sorvoli di droni ed elicotteri. Dopo un briefing verso le 5, gli operatori si sono spostati sulla montagna, dove stanno ancora operando. Si tratta di un intervento particolarmente rischioso, dato che una parte della calotta interessata dal disastro, grava ancora sul pendio sottostante. Si sta intervenendo anche con i cani. Questa notte ha piovuto, quindi il terreno è stato pulito da polvere e pietrisco, la temperatura si è abbassata, il cielo è terso e non c'è vento, condizioni meteo ideali per la ricognizione sul posto con un minimo di sicurezza in più per gli operatori.