Strage della Marmolada. Zaia: «Restituiremo i corpi alle famiglie, obbligo morale». Le ricerche. L'esperto: «Nuovi crolli nelle prossime settimane»

Strage della Marmolada, le ultime notizie di oggi, mercoledì 6 luglio 2022. Anche questa mattina, come avvenuto ieri, quattro droni sono in volo sul ghiacciaio della Marmolada, sul luogo del disastro. Due droni del Soccorso alpino veneto e altri due dei vigili del fuoco di Trento passeranno al setaccio la zona in cui la frana di ghiaccio ha travolto gli alpinisti che domenica stavano salendo lungo la via normale. Oltre ai droni, ci sono anche due operatori della guardia di finanza a capanna Ghiacciaio.

Zaia: restituiremo i corpi alle famiglie, obbligo morale

«Abbiamo l'obbligo morale di restituire i corpi alle loro famglie; è l'impegno che io e il presidente della Provincia di Trento Fugatti ci simo presi e che abbiamo chiesto ai volontari e al tavolo di coordinamento». Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, a Radio anch'io su Rai Radio1, sulla tragedia della Marmlada. «Ho incontrato i familiari a differenza di molti che parlano e non li hanno visti - ha aggiunto -. Si respira l'aria di una tragedia, dell'angoscia di chi non vede più il prorio figlio, coniuge, fratello.Questa tragedia - ha concluso - è eccezionale quanto imprevedibile«.

Strage della Marmolada. Il procuratore: «Imprevedibile né negligenza né imprudenza»

LE RICERCHE

Nuovi crolli nelle prossime settimane

Ma sull'altro fronte ci sono gli esperti che dicono che le vittime probabilmente potranno essere recuperate solo verso fine estate, quando le masse di ghiaccio finite a valle si saranno sciolte. Lo ipotizza la glaciologa austriaca Andrea Fischer in un'intervista al quotidiano Dolomiten. Come avviene per le maxi valanghe servirà appunto molta pazienza. Per quanto riguarda la Marmolada, l'esperta prevede ulteriori crolli nelle prossime settimane. «20 anni di scioglimento estremo dei ghiacciai li hanno resi vulnerabili», spiega Fischer. Secondo la glaciologa, sono tre i fattori che hanno causato il crollo sulla Marmolada: la poca neve caduta d'inverno, le temperature elevate già in primavera e infine il caldo degli ultimi giorni «con il sole che batte sul ghiacciaio dalle 5 alle 20». Quello sulla Marmolada comunque è «un piccolo crollo che sarebbe rimasto senza conseguenze se si fosse staccato in un altro momento», afferma l'esperta. La tragedia comunque non era prevedibile, ribadisce.

Intervento "vista e udito"

Intanto proseguono le attività di trasporto del materiale tecnologico necessario per l'intervento «vista e udito» di una squadra scelta di soccorritori che, assieme ad Unità cinofile, potrebbe tornare sul ghiacciaio giovedì per fare delle ricerche sul posto: la neve nella parte bassa del via normale su cui è rovinata la frana si sta sciogliendo e la polvere ed il pietrisco rendono difficoltoso l'utilizzo dei droni che non «vedono» chiaramente resti e attrezzatura sparsi sul ghiacciaio, per questo si pensa all'intervento con operatori scelti, malgrado il rischio di ulteriori crolli. Una situazione che comunque è in fase di valutazione, dal momento che l'intervento è ritenuto molto pericoloso. Tra oggi e domani sono previsti forti temporali e la speranza dei soccorritori e che la pioggia possa in qualche modo ripulire la superficie e consentire una visuale migliore agli operatori che eventualmente interverranno.



Il radar di Rigopiano sulla Marmolada

Il radar di Rigopiano è arrivato sulla Marmolada. Sono operativi e per ora non hanno registrato movimenti i tre radar installati al Rifugio Marmolada dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento con la supervisione del geologo Nicola Casagli. La strumentazione - riferisce la Provincia autonoma di Trento - permetterà di capire cosa sta succedendo e di fornire una maggiore sicurezza agli operatori che stanno portando avanti le operazioni di recupero. Si tratta di 3 radar - nello specifico un radar doppler e due radar interferometri - che danno la possibilità di misurare a distanza, in condizioni di assoluta sicurezza e con un'alta precisione tutti i movimenti della parte alta del ghiacciaio e delle rocce circostanti. «I due radar interferometri - spiega il geologo che guida il gruppo di lavoro, Nicola Casagli - sono operativi già da ieri sera, hanno rilevato dati tutta la notte e non hanno registrato movimenti. Il radar doppler è operativo invece da questa mattina e ha la capacità, a differenza del radar interferometro, di vedere i movimenti rapidi e improvvisi che non hanno precursori. Per questo motivo abbiamo deciso di installare entrambe le tecnologie».