Iva Zanicchi: «Mia figlia mi ha mandato un video della Marmolada due ore prima della tragedia»

PASSO PORDOI - La figlia di Iva Zanicchi due ore prima della tragedia della Marmolada, guardava il ghiacciaio da Passo Pordoi. Un video dove la Marmolada appare quieta e bellissima, come sempre. Fa rabbrividire pensare che a sole due ore da quando il video è stato girato, tutto sia crollato trasformando quella poetica bellezza in distruzione capace di spezzare tante vite umane. Iva Zanicchi ha condiviso il video sulla sua pagina Facebook accompagnandolo da queste parole: «Questo video me lo ha mandato mia figlia, due ore prima della tragedia. Lei era proprio di fronte alla Marmolada. Un pensiero a tutte le vittime e alle famiglia coinvolte. Vi penso molto e vi stringo forte». Accompagnando il tutto da un emoji con il cuore rosso spezzato.

