Sciatrice imbocca la pista degli innamorati chiusa: a quota 1.800 metri cade e si ferisce. Accorrono polizia e soccorritori

FALCADE - Attorno alle 16.45 il Soccorso alpino della Val Biois è stato allertato per intervenire in supporto al personale della società impianti e alla polizia di Moena del soccorso piste, impegnati nel recupero di una giovane sciatrice caduta a 1.800 metri di quota lungo la pista degli innamorati, attualmente chiusa.

La diciassettenne di Verona, che stava scendendo da Passo Valles con gli sci da discesa assieme a 5 amici, aveva infatti riportato una probabile frattura alla gamba. Immobilizzata e assicurata alloa barella, l'infortunata è stata trainata dalla motoslitta della polizia e affidata all'ambulanza della Croce Verde con l'ausilio di 5 soccorritori, che, una volta in località Caverson, hanno caricato a bordo dei propri mezzi i compagni della ragazza per riaccompagnarli a valle.