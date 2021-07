Sedicenne promessa dello sci si schianta in moto contro un camion: Federico muore sul colpo Foto

TRENTO - Si è schiantato in moto ed è morto a pochi metri da casa, il sedicenne Federico Collini, grande promessa dello sci azzurro. Una tragedia enorme che ha colpito il mondo dello sport prima ancora che la Val Rendena: ieri - 14 luglio - nel tardo pomeriggio stava percorrendo il primo tornante sotto Mavignola, ma a causa dell’asfalto bagnato ha perso il controllo della sua moto, ed è finito contro un camion.

Neopatentato

Federico aveva compiuto 16 anni il 3 luglio e aveva quindi appena ottenuto la patente per la moto.

La passione per la montagna, l'amore per la neve e per lo sci per cui era considerato una grande promessa. Un talento cresciuto nello Sporting Campiglio, associazione sportiva di riferimento per tutto il movimento sciistico. Allenato dai due ex azzurri Paolo Pangrazzi e Giovanni Pasini lo scorso 15 marzo a Pampeago aveva addirittura conquistato il titolo trentino under 16 di slalom speciale.

Nell’ultima stagione agonistica aveva poi vinto un gigante interzonale a Folgaria e due slalom a Bolbeno e Ruffrè, centrando pure altri due podi nella categoria allievi. Era stato convocato anche per l’Alpe Cimbra Fis Children Cup (ex trofeo Topolino) a rappresentare il Trentino, uscendo sia in slalom sia in gigante.