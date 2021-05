Dopo la tappa del Giro d'Italia il passo Giau diventa una discarica

CORTINA - Dopo la festa, l’indecenza. Se la tappa Sacile - Cortina del Giro d’Italia di lunedì ha portato sul passo Giau tanti tifosi e appassionati, questi a loro volta hanno lasciato dietro di sè cumuli di immondizia: sacchi colmi di pattume, striscioni e teloni abbandonati a terra e perfino due bombole di gas vuote. Per non parlare di piatti e bicchieri di plastica gettati ovunque tra prati e rocce. Chi provvederà ora, si chiede la popolazione, all’asporto del materiale e alla pulizia dei tornanti? Un gran brutto biglietto da visita per chi ieri e oggi ha raggiunto il valico dolomitico, assistendo alla non edificante scena.

