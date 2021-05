Giro d'Italia, il maltempo rovina la tappa dolomitica: ciclisti soltanto sul passo Giau

CORTINA - Il maltempo che sta imperversando in queste ore a Nordest ha rovinato il tappone dolomitico del Giro d'Italia di oggi, lunedì 24 maggio. L'organizzazione della Carovana Rosa ha infatti deciso di far salire i ciclisti soltanto sul Passo Giau, evitando sia il Pordoi che il Fedaia. Una sola salita, quindi, nella tappa Sacile-Cortina che doveva essere di 212 chilometri con 5700 metri di dislivello e invece, così, sarà accorciata. Un vero peccato, perchè dopo la salita dello Zoncolan, la tappa dolomitica era una delle più avvincenti e scenografiche.

La partenza è stata fissata oggi alle 11.30 e la tappa in tutto sarà di 153 chilometri in totale.

Mauro Vegni (Rcs): «Primo obiettivo - dice - è portare i ciclisti in sicurezza a Milano. Oggi in prospettiva le condizioni forse sarebbero migliorate, però abbiamo sentito che c'è neve e abbiamo preferito una tappa più corta ma intensa, tuteliamo i corridori con una sola discesa e non due in più». Gli organizzatori temevano soprattutto la discesa del passo Fedaia, troppo pericolosa per il ghiaccio.