Nuovi controlli e verifiche sul cavo, rimandandata l'apertura della funivia del Faloria

CORTINA D'AMPEZZO - Il mondo degli impianti a fune sta reagendo con un incremento dei controlli tecnici su campate e cabine all'impatto d'immagine dell'incidente del Mottarone. La società della funivia del Faloria, a Cortina, ha deciso di rinviare la riapertura dell'impianto, prevista in questi giorni, all'11 giugno. Nonostante le manutenzione fossero già state fatte, controlli e verifiche hanno avuto un surplus, considerato anche che la tanta neve ancora presente in quota non consentirebbe agli escursionisti di svolgere molte attività. Sull'impianto, che sale ai 2.100 metri del monte Faloria, sarà effettuato un altro controllo magnetoscopico sulle funi di acciaio (già fatto nel novembre scorso). La società del Faloria gestisce anche l'impianto di risalita del Cristallo, con arrivo a 2.300 metri, che tornerà in funzione il 18 giugno.

