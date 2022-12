Addio 2022 alle Tofane con "la freccia nel cielo" tra sci, cibo e stelle. Arrivano le Astrocene

BELLUNO - A 1778 metri di quota, dove sembra quasi di toccare il cielo con un dito, la nuova funivia Tofana - Freccia nel Cielo, ora anche cabinovia, porta le persone della Conca Ampezzana e in località Col Druscié, alla scoperta di un vero e proprio patrimonio Unesco con la novità delle astrocene. È l’Osservatorio Astronomico Hellmut Ullrich che, accompagnato dai piatti dello storico Ristorante Col Druscié, rende uniche le serate nel cuore delle Dolomiti. Dalla perfetta sinergia tra l’uno e l’altro, in collaborazione con Tofana Freccia nel Cielo, per tutto il periodo compreso tra Natale e Capodanno sarà possibile vivere un’esperienza stellare: le Astrocene. Esclusivamente su prenotazione, tramite il sito ufficiale della Freccia nel Cielo, è possibile passare una serata all’insegna dell’astronomia, accompagnati da un piatto della tradizione e un buon calice di vino. E con l’Osservatorio Astronomico è possibile ammirare i gioielli della corona: stelle e pianeti, tra la luna e il sole grazie al telescopio moderno Ritchey-Chretien da 40 cm di diametro e uno Schmidt Cassegrain da 28 centimetri.