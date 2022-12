CORTINA D'AMPEZZO - Il villaggio di Babbo Natale attrae i bambini, nella piazza di Cortina, sotto il campanile. La bianca torre campanaria della chiesa parrocchiale quest'anno non è illuminata e colorata, come gli anni passati: sono festività sobrie, privilegiando altre forme di animazione del centro, con richiami alle tradizioni. Tutto è andato a gonfie vele per il ponte festivo di sant'Ambrogio e dell'Immacolata, ora si guarda alle festività ormai prossime: «Questo sarà veramente il Natale della ripartenza, dopo tante difficoltà, prima la pandemia, poi la guerra. Le prenotazioni sono davvero tantissime, andiamo verso il tutto esaurito, almeno sino a Capodanno, ma c'è grande interesse anche per i primi giorni dell'anno nuovo, guardando all'Epifania», assicura Roberta Alverà, vicesindaco e assessore al turismo, dopo essere stata per cinque anni presidente dell'associazione albergatori. Conosce dunque a fondo i meccanismi che animano il paese in questi giorni. «Quest'anno per Natale abbiamo pensato soprattutto ai bambini, perché questa festa è soprattutto per loro. Ci sono animazioni in piazza, nel piccolo villaggio costruito a loro misura. Abbiamo già iniziato, i giorni scorsi, ma guardiamo soprattutto al 24 dicembre, e andremo avanti sino alla Epifania».



BABBO NATALE ED ELFI

Nelle giornate del 23 e 24 dicembre la piazza ospiterà Babbo Natale, pronto ad a raccogliere le letterine de bambini. Con uno sguardo all'inizio del nuovo anno, il 6 gennaio arriverà la Befana, con dolci per tutti e baby dance sotto il campanile. Tre piccole costruzioni di legno accolgono il mulino e la casetta degli elfi, oltre all'ufficio postale, con la cassetta per imbucare le lettere per Babbo Natale. Gli elfi arrivano davvero, per intrattenere i piccoli: lo hanno fatto la scorsa fine di settimana, torneranno negli ultimi giorni dell'anno, dal 28 al 30 dicembre, dalle 17 alle 19. In tutte le iniziative il comune ha trovato la collaborazione di diverse componenti della comunità, a cominciare dal consorzio di imprese Cortina for us, con cui è stato organizzato il Fashion weekend di inizio dicembre.



OTTIMO INIZIO

«Quest'anno non c'è stato il drastico calo che si verificava di solito, fra l'Immacolata e Natale, con due settimane vuote osserva Alverà perché c'è sempre stata una certa affluenza di ospiti, anche grazie alle manifestazioni di questi giorni. Gli eventi di qualità portano un buon indotto». Sabato scorso Cortina ha vissuto la prima gara di Coppa del mondo di una intensissima stagione sportiva, che arriverà sino ad aprile 2023. C'è stata la prima edizione del Cocktail weekend. Anche in questi giorni infrasettimanali c'è movimento in centro, sulle piste da sci, negli alberghi, nelle seconde case. L'offerta per gli sportivi è già vasta, con diversi comprensori sciistici in attività: dal passo Falzarego, che ha iniziato da ormai quasi un mese, alle Cinque Torri, da Socrepes alla Tofana, a Ra Vales, sino al monte Faloria, sull'altro versane della conca, che ha tutti gli impianti in funzione. Quelli che mancano si stanno preparando e dovrebbero girare tutti per Natale. In questi giorni aprono anche i pochi alberghi che non si erano attivati all'Immacolata.



INCONTRO PER IL 2026

Proprio ieri c'è stata una importante riunione, per il futuro del turismo ampezzano: le categorie economiche, i singoli imprenditori, si sono incontrati con Josef Ejarque, un esperto di levatura internazionale, che collaborerà con Cortina marketing, emanazione della società comunale Servizi Ampezzo: «Assieme potremo pianificare le strategie comuni sino ai Giochi 2026 e oltre commenta Roberta Alverà partendo dalla situazione attuale, con i suoi punti di forza e specificità, per impostare il lavoro dei prossimi anni. Per fare questo bisognerà necessariamente agire come una squadra, superando gli individualismi. Sarà il requisito fondamentale per andare avanti, in questi anni difficili. L'autorevolezza della voce di Ejarque, con la sua competenza, è stata riconosciuta da tutti, nell'incontro che abbiamo avuto, davvero affollato».