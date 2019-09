Mattinata di passione: quattro incidenti, feriti, code e viabilità in tilt

di Luca Pozza

VICENZA -, martedì 3 settembre, per gli automobilisti lungo l', con ben quattro tra incidenti che si sono verificati nel Vicentino e che hanno provocato anche quattro feriti, per fortuna nessuno in maniera grave.Il primo sinistro è avvenuto poco prima delle 8.30 tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est in direzione Milano e ha visto coinvolte tre autovetture, con code che che hanno raggiunto i 6 km. I feriti, tutti trasportati in ambulanza all'ospedale di Vicenza, si sono verificati nel tamponamento a catena (coinvolti quattro veicoli, tra cui un pezzo pesanti) verificatosi dopo le 10.30, questa volta tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, poco prima delle gallerie dei colli Berici, sempre in direzione Milano.Infine, code anche tra Montebello Vicentino e Soave, sempre in autostrada, per altri due incidenti consecutivi avvenuti in tarda mattinata, che non hanno provocato feriti. Secondo il bollettino della società Brescia-Padova che gestisce l'autostrada, il traffico è tornato alla normalità attorno alle 13.