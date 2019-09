Tornano camion e furgoni, più i turisti: code in autostrada

di Marco Corazza

Vacanze finite per molti, torna il traffico pesante sulle autostrade del Nordest. Anche gli autotrasportatori vanno in vacanza in agosto (complice la chiusura estiva di molte aziende) per poi tornare al lavoro in settembre. Dopo il periodo estivo, durante il quale sono aumentati i mezzi leggeri, ma diminuiti quelli pesanti, con settembre il traffico commerciale è ripartito alla grande e il martedì e il giovedì, sono tornati nuovamente critici.Oggi, martedì 3 settembre, è la, perché in questa direzione si sommano ancora i turisti che vanno in vacanza questo mese. Gli autotrasportatori che provengono dall’Est Europa, già in marcia dal lunedì raggiungono l’Italia il martedì che si conferma quindi il giorno a maggior intensità di traffico. Lunghe code si sono formate fin dalle prime ore del mattino in A4 dove verso le 7,30– fortunatamente lieve –n direzione Venezia: un’autovettura ha tamponato un mezzo pesante. Nel tratto interessato dal sinistro erano già presenti code e, in seguito alle operazioni di soccorso meccanico il traffico si è congestionato ulteriormente perché il carro attrezzi, dovendo entrare da un apposito varco, ha bloccato il traffico. In costante aumento il traffico in entrata a Trieste Lisert, dove i mezzi pesanti rappresentavano la maggioranza dei veicoli. Verso le 9 anche lacon tre chilometri di coda in direzione nodo di interconnessione di Palmanova, cosa che poi è stata riassorbita. A mezzogiorno le code erano a tratti in direzione Venezia fra Redipuglia e Latisana,in direzione Trieste e code a tratti fra Sistiana e Barriera di Trieste Lisert in entrata al casello