Bassano, il nuovo allenatore giallorosso è Giovanni Colella

Il Bassano Virtus ha scelto il suo nuovo allenatore. Una domenica di riflessione, qualche contatto per capire le varie disponibilità, una fumata nera (era un obbiettivo che poi non si è concretizzato) ed ecco che in questa mattinata di lunedì è arrivato il nome nuovo,, già ufficalizzato dalla società.“La Società Bassano Virtus 55 Soccer Team comunica di aver raggiunto l’intesa con Giovanni Colella per la guida tecnica della Prima Squadra – spiega la stessa società con un comunicato ufficiale - il nuovo tecnico giallorosso dirigerà nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della squadra e sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda, Moreno Greco”.è un tecnico salernitano di nascita ma trevigiano di adozione, 51 anni, reduce dall’esperienza (conclusa con esonero) con la Rubor Siena. In precedenza per l’allenatore le panchine di Como e Renate, dopo aver mosso i primi passi da mister in Veneto con Belluno, Treviso e San Donà di Piave, città dove tuttora risiere., si parla di Colella con unsopratutto a livello caratteriale.Il tecnico verràpresso la sede del club: per lui una settimana per preparare la squadra in vista dell’importantissima sfida con il Vicenza.