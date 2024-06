VENEZIA - Ufficialmente in Regione del Veneto nessuno si espone, ma sottotraccia filtra «preoccupazione» per il decreto legge approvato ieri in Consiglio dei ministri sulla riduzione delle liste d’attesa. Perché sarebbe un provvedimento con una «visione centralista», che non tiene conto delle peculiarità dei singoli enti territoriali, in assoluta controtendenza rispetto al processo autonomistico che la settimana prossima - a meno di sorprese - vedrà l’approvazione della riforma Calderoli. Non piace, poi, l’obbligo di dover attuare un Cup regionale, perché finora ogni Ulss aveva il suo Centro unico prenotazioni e prevederne uno per tutto il Veneto ha il sapore di una operazione al ribasso. Per non dire dei controlli ministeriali a sorpresa. Non è un caso che il pacchetto di misure varato ieri a palazzo Chigi sia stato accolto con silente freddezza dai governatori del centrodestra, in particolare i leghisti, mentre si sono fatti sentire alcuni governatori del centrosinistra, come il toscano Eugenio Giani, che si è detto «deluso». Dalla Conferenza delle Regioni, la smentita del coordinatore della commissione Salute, Raffaele Donini: «Non c’è stata alcuna concertazione».

Le misure per abbattere le liste d'attesa

Due i provvedimenti approvati ieri in Consiglio dei ministri: il decreto legge contenente “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie” e il disegno di legge “Misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie”. È il «frutto di un lavoro che ci ha visto confrontarci con Regioni, ordini professionali e associazioni dei cittadini», ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci (ma Donini ha detto dia ver avuto il testo «a poche ore dal Consiglio dei ministri»). Schillaci ha detto che «non è più accettabile che ci siano liste di attesa chiuse. Le liste devono rimanere sempre aperte e si verificherà che all'interno delle singole aziende ospedaliere il singolo professionista non faccia in intramenia un numero di prestazioni superiori a quelle che svolge per il Sistema sanitario nazionale». Non solo: «I direttori generali di aziende Ulss e ospedali dovranno far rispettare i tempi certi per le prestazioni o con la possibilità dell’intramoenia o con il privato convenzionato».

Assunzioni e posti in più a Medicina

Poi, in un video pubblicato sui social network, è intervenuta la premier Giorgia Meloni. Che subito ha toccato il tasto critico: «La sanità - ha detto - è di competenza delle Regioni, dalla riforma del titolo V del 2001 fatta dalla sinistra e quindi le liste d'attesa competono le Regioni, ma noi abbiamo deciso di fare la nostra parte per aiutarle ad affrontare questo problema». Come? Anche con i controlli: «Istituiamo un sistema nazionale di monitoraggio delle liste d'attesa regione per regione, prestazione per prestazione, per capire dove sia necessario intervenire e in che modo. L'altra novità fondamentale è che rendiamo obbligatorio per legge il meccanismo per il quale il medico che fa la prescrizione deve anche indicare la priorità e il tempo massimo di attesa possibile per quella prescrizione. Inoltre prevediamo delle norme per evitare abusi nell'attività di intramoenia. Prevediamo ancora che le visite e le prestazioni sanitarie si possano fare anche fuori dal normale orario, anche di sabato, anche di domenica. E interveniamo sulla carenza di medici: per il 2024 il tetto di spesa per le assunzioni sale dal 10 al 15% e dal 2025 lo aboliamo del tutto». Ancora, dice la premier nel video, «puntiamo a contrastare la pratica odiosa dei cosiddetti medici gettonisti, detassiamo le retribuzioni dei medici per le prestazioni aggiuntive che servono ad abbattere i tempi delle liste d'attesa, prevediamo un maggiore coinvolgimento degli specializzandi». E ci sarà un aumento dei posti a Medicina: «Arriveremo ad avere a disposizione 30.000 studenti in più in pochi anni e stiamo lavorando anche per superare finalmente la lotteria dei test d'ingresso a Medicina». Controlli, ma anche premi: «I dirigenti delle aziende sanitarie che rispetteranno gli obiettivi di riduzione delle liste d'attesa avranno più soldi».

I tempi

Ora bisognerà capire come la norma nazionale si intreccerà con quella regionale. Il Veneto, infatti, ha già prodotto un Piano per la riduzione delle liste d’attesa con tempistiche inferiori a quelle nazionali. Ad esempio, per le prestazioni urgenti (U) il Veneto dice che vanno esaudite entro 24 ore contro le 72 del Piano nazionale. Dopodiché, nella mappa della permanenza dei codici verdi in Pronto soccorso, Venezia e mezzo Friuli sono fanalino di coda come la siciliana Ragusa: più di tre ore di attesa.