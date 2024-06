VENEZIA - È stato comandante della Guardia di finanza a Belluno e in forze alla Direzione investigativa antimafia. Ma il generale di corpo d’armata Giovanni Di Cagno, in possesso del porto d’armi dal lontano 1965, si è visto negare il rinnovo della licenza dalla Prefettura di Vicenza, che dopo avergli notificato un preavviso di rigetto per l’insussistenza di «dimostrato bisogno» di difesa personale, non ha concluso il procedimento malgrado i solleciti. Ora però il Tar del Veneto ha ordinato una definizione entro un mese della pratica, basata sulla richiesta dell’ufficiale in pensione «di sentirsi protetto avendo ricoperto ruoli rilevanti nella lotta contro la criminalità organizzata in forme mafiose e la necessità di difendersi da possibili intrusioni nella sua casa».



FURTI E AGGRESSIONI

L’esigenza è dettagliata nell’istanza avanzata da Di Cagno, che risiede nel Vicentino ma nel fine settimana e d’estate dimora nel Bellunese: «Vive da solo, con la moglie, in una casa isolata, lontano dal centro abitato, in area lontana da strade frequentate, in località Palù San Marco di Auronzo di Cadore, oltre che nella sua casa di abitazione a Bassano del Grappa, dove, peraltro, nel quartiere e nelle zone limitrofe sempre più spesso, si verificano episodi di risse, rapine, furti con scasso e aggressioni, specialmente nei confronti di persone anziane, come risulta documentato dalle recenti notizie di cronaca di ogni giorno». Negli atti, il generale fa presente di aver «sempre svolto compiti rilevantissimi di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza», durante la sua carriera militare, ma di aver avuto la licenza di porto d’armi per difesa personale anche in questi vent’anni di quiescenza, ottenendola dai prefetti che nel tempo si sono succeduti sia a Vicenza che a Belluno, i quali gli hanno rilasciati pure il porto di fucile ad uso caccia. Nella domanda viene inoltre precisato che «tutte le sue armi, regolarmente denunciate», sono detenute nelle due abitazioni.



SILENZIO

Formulata un anno fa, quella richiesta ha suscitato nell’autunno scorso un preavviso di rigetto, che faceva riferimento ad «un’attività di raccolta di informazioni d’ufficio» dalla quale non sarebbe emersa «una situazione di pericolo tale da giustificare il rinnovo del porto di pistola». Ma l’accesso agli atti gli è stato negato e, malgrado le diffide, la procedura non è stata completata. A quel punto è scattato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, il quale ha rilevato che il termine di conclusione del procedimento di rinnovo del porto di pistola per difesa personale è di 120 giorni, mentre la Prefettura berica «è rimasta sempre inerte». Dopo aver dichiarato «l’illegittimità del silenzio inadempimento», i giudici hanno disposto che entro 30 giorni l’ufficio formalizzi un «provvedimento espresso (di qualsiasi contenuto peraltro ritenga sulla base delle sue valutazioni discrezionali)» e hanno stabilito che in caso di «perdurante inerzia», intervenga come commissario ad acta il prefetto di Venezia o un suo delegato. L’eventuale “no” al rinnovo dovrà documentarne le ragioni.