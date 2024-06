Elena Donazzan contro i matrimoni misti: «Facilitano le infiltrazioni del terrorismo islamico. E la colpa è nostra: ci stiamo "scristianizzando"»

Le infiltrazioni terroristiche in Italia? La colpa sarebbe dei matrimoni misti. O almeno questa è l'opinione di Elena Donazzan, assessore regionale del Veneto all'Istruzione e al Lavoro. L'esponente di Fratelli d'Italia spiega: «I matrimoni misti fra donne cattoliche e uomini musulmani possono essere un facilitatore delle infiltrazioni del terrorismo islamico. Purtroppo il matrimonio è anche una legalizzazione, un contratto sociale che dà molti diritti agli sposi.

La candidata Fdi alle prossime elezioni europee rimarca: «Culture così diverse ravvicinate possono rivelarsi un problema in un periodo caratterizzato da forte terrorismo. La colpa è la nostra, l'Italia si sta "scristianizzando"».

Elena Donazzan, a fine maggio, era stata protagonista di un'altra vicenda: il video diffuso, poi rivelatosi fake, con tre giovani in preda alle convulsioni nascosti dietro i bus dell'Atvo all'autostazione di San Donà, secondo quanto era riportato sul web, in preda agli effetti del Fentanyl, una droga che sta cominciando a circolare anche in Italia, dagli effetti devastanti. Le immagini diffuse dall'assessore, però, non hanno trovato riscontri. Né dal sindaco Alberto Teso che ha compiuto una verifica con le forze dell'ordine, né dall'Ulss 4 che non ha riscontrato casi nel Veneto orientale. Donazzan è stata fortemente criticata per aver diffuso le immagini.