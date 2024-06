VICENZA - Samuel Peron, il ballerino vicentino finalista "segreto" all'Isola dei Famosi: può vincere l'ex maestro di Ballando? Per i bookmaker è deciso. Stasera, mercoledì 5 giugno, va in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2024. Il reality condotto da Vladimir Luxuria è giunto alla sua ultima puntata. I finalisti sono sei e tra loro c'è Samuel Peron, ex storico maestro di Ballando con le stelle. Il ballerino, non favorito per i bookmaker, è comunque in lizza per la palma di vincitore. Ma chi è Samuel Peron?