Luca Zaia: «Assicurazione per coprire i danni del maltempo in Italia. E poi seguire il modello Veneto»

Maltempo, alluvioni e danni al territorio, per Luca Zaia il modello da seguire in italia è quello del Veneto.

«Esattamente, ma va perfezionato. Abbiamo un altro miliardo di opere pronte per essere cantierate ma abbiamo bisogno dei finanziamenti per completare la messa in sicurezza del territorio. Così come siamo preoccupati per il fiume Piave, che quando è "arrabbiato" ha una portata d'acqua paurosa. Lo abbiamo visto proprio con Vaia nel 2018. Anche qui, c'è un'opera pronta da 50 milioni di euro che stiamo attendendo», ha detto Zaia.

Assicurazione contro i danni da maltempo

Ma c'è anche un'altra cosa da fare, afferma Zaia: «L'Italia ha un paesaggio morfologicamente fragile. Dovrebbe dotarsi di una polizza catastrofale di tipo mutualistico, con un intervento pubblico presso le grandi assicurazioni che permetta di calmierare i premi. In sostanza, con poco investimento individuale tutti potrebbero assicurarsi. Con la garanzia di vedersi ripagati i danni. Risparmieremmo quote importanti di Pil che oggi servono a ripianare parte dei disastri. Però bisogna avere coraggio: l'emergenza si affronta in primis pianificando le azioni».