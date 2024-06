Cristina Fabris, mamma di cinque figli uccisa in sei mesi da un melanoma maligno

VICENZA - Ha lottato con tutte le forze che aveva, ma alla fine il suo cuore ha ceduto: Cristina Fabris, 49 anni, è morta lunedì sera, 3 giugno, in ospedale dove era ricoverata per l'aggravrarsi del suo quadro clinico dovuto a un melanoma maligno scoperto lo scorso dicembre. Vicino a lei il marito Stefano Baron e i suoi cinque figli, quattro ragazzi di 25, 19, 16 e 14 anni e una ragazzina di 13. La donna abitava con il marito, titolare della Baron Gomme in strada Pelosa, e i figli nella frazione vicentina di San Pietro Intrigogna.

A dicembre la scoperta della malattia con la rottura di un neo e la decisione di andare subito in pronto soccorso. La diagnosi è stata terribile, melanoma maligno, ma i medici avevano lasciato speranze. E Cristina non si è persa d'animo, ha affrontato tutte le cure, ma non è bastato, il tumore ha avuto la meglio.