Schianto con la Ktm contro una Golf: centauro in condizioni disperate

di Luca Pozza

ARCUGNANO - Sonodi unrimasto ferito in un incidente nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio di, sulla strada che dal lago di Fimon conduce in collina, nella frazione Lapio. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, il centauro, alla guida della sua, è finito contro un'auto, una, in un tratto in salita corrispondente a via Zambalda: violentissimo l'impatto tra i due mezzi, con la moto che nella paurosa carambola è poi finita sotto il mezzo rimanendo incastrata.Le condizioni del 38enne sono apparse subito molto serie e alcuni automobilisti di passaggio hanno cercato di liberarlo. L'uomo è stato soccorso daidi Vicenza, intervenuti sul posto per estrarre il ferito da sotto l'auto, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del Suem 118, che l'hanno intubato sul posto. È poi stato trasportato in ambulanza al San Bortolo e subito dirottato in sala di rianimazione. La ricostruzione dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia.