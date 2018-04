Sbanda e si rovescia con la Bmw, automobilista estratta dalle lamiere

PADOVA - Poco dopo le ore 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Saoncella a Montagnana per un’auto di grossa cilindrata, una Bmw, che si è rovesciata su un fianco, dopo la perdita di controllo da parte della conducente, che prima ha sbattuto contro un platano, rimanendo ferita.



La squadra dei pompieri di Este ha estratto la donna, che è stata presa in cura dal personale del suem 118. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA