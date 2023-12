Il 2023 a Nordest: tutto quello che è successo mese per mese. L'orrore dei femminicidi, le due stragi, ma anche Do veto more? e Fede Pellegrini in dolce attesa

Il 2023 a Nordest è stato un anno intenso in ogni ambito, dalla cronaca alla politica, dall'economia alla cronaca rosa. Ricordiamo innanzitutto i femminicidi, i casi di violenza sulle donne, a partire da Giulia Cecchettin. Ma non si può dimenticare la strage del bus di Mestre, volato dal cavalcavia che ha provocato la morte di 21 turisti, così come l'emergere di un sistema mafioso a Eraclea, nel profondo Veneto. E poi ancora la nuotatrice Federica Pellegrini in dolce attesa o i Maneskin che suonano alla festa di fine anno di Luxottica.

C'è davvero tanto da ricordare. Noi vi proponiamo di seguito i fatti principali avvenuti a Nordest nel 2023